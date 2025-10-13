やっぱりFFターボ！ スズキ スイフトスポーツ(ZC33C)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：Oza San
年齢：50代
車両名：スズキ スイフトスポーツ
年式：2017年式
型式：ZC33S
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：6年10ヵ月（2024年時点）
総走行距離：17万4,400km
年間走行距離：2万km
※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
楽しく走れる4ドアハッチバック！
FFでターボモデルというところが購入の決め手でしたね。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
距離を忘れて運転してしまうとき。
最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？
イベントでトラストのデモ車を見たんです。
そのマフラー音を聞いたとき「これだ！」と思ってその場で購入しました。
カスタムの方向性は？ 重視していることは何？
自分が納得する「カッコイイクルマ」を目指しています。
足まわり
ホイール：ウェッズスポーツ SA-72R
サスペンション：トラスト 車高調キット
エンジン関連
吸気／排気：トラスト
周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？
めずらしいメーカーのリヤスポイラー。
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
トラスト、アールズ。
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/