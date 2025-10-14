▼3着ランスオブカオス（吉村）最内枠から前向きなレースが組み立てられた。千四でも上手に走ってくれましたが、休み明けの分ですかね。

▼4着ウインマーベル（松山）スタート良く、逃げ馬の後ろについて行く形で脚がためられた。スペースができてから、うまく伸びてくれたが。

▼5着シュタールヴィント（小崎）リズム重視で運べた。あれ以上せかすと持ち味がなくなるので。ここ2戦の内容が今回に生きた。

▼6着アドマイヤズーム（坂井）スムーズなレースができたが、伸び切れなかったのは休み明けの分ですかね。次は良くなると思います。

▼7着ダンツエラン（松若）ハミを取らせるレースをした。展開は良く、いいところで競馬はできたが。

▼8着ワールズエンド（戸崎）返し馬でフレッシュな状態の良さは感じた。スタートも良く、いいスピードを見せてくれたが。

9着レッドモンレーヴ（酒井）じっくり行ってしまいを生かす競馬。自身の脚は使っています。

▼10着ロジリオン（古川吉）いい感じで直線に向かえた。最後は決めての差。

▼10着ショウナンザナドゥ（池添）外めの枠だったので出して行った。終始、外々を回らされる厳しいレースになった。

▼12着タイムトゥヘヴン（柴田善）返し馬から雰囲気は良かった。狭くなったが食らいついた。

▼13着グレイイングリーン（高杉）前半から進めませんでした。

▼14着ムイ（岩田望）課題のゲートが決まらず。そこが今後の課題ですね。

▼15着アルテヴェローチェ（佐々木）春より返し馬の雰囲気は良かった。千四のスピードには対応できた。

▼16着バルサムノート（小沢）積極的なプランで、やりたい競馬はできた。

▼17着アサカラキング（岩田康）行けないとモロいところがあるので。

▼18着ソーダズリング（菱田）落鉄していましたね。