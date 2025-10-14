『タイムレスマン』山下智久×timeleszトーク完全版を放送へ 未公開＆「BEST肩選手権」も一部公開
8人組グループ・timeleszが出演する14日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）は「東海道中！脱落旅 未公開SP」と題し、９月30日、10月７日に引き続き、初の全国放送ゴールデンSPをプレイバック。スペシャルゲスト・山下智久を迎えてのトーク完全版のほか、本編には入りきらなかった未公開シーンを多数紹介する。
【写真】仲良く横並びで座る松島聡＆寺西拓人＆篠塚大輝
メンバー全員そろって伊勢神宮で参拝することを目指して“お伊勢参り”に出発するも、道中の至るところでさまざまな“競技”に挑戦、敗者は次々とその場で脱落していき――。ゴールデンSPで、予測不可能な「東海道中！脱落旅」を繰り広げたメンバー。
今回の未公開SPでは、東海道唯一の海路「七里の渡し」を豪華クルーザーで航行中、みんなでまったりのんびり過ごす姿や、旅の最後に全員でサウナに入りながら今日一日を振り返る「反省会」の様子、また、『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜 後7：00）から突じょ仕掛けられた“パンツスースードッキリ”の顛末（てんまつ）など、ファン垂ぜんの未公開シーンが続々と登場する。
そんな中、とりわけ注目なのが、「山下智久×timelesz SPトーク完全版」。ゴールの伊勢神宮に到着する目前、伊勢の内宮前にある「おかげ横丁」で、サプライズの“おかげゲスト”として登場し、メンバーを驚かせた山下。
ゴールデン本編では、みんなで挑んだ「信頼じゃんけん」が視聴者の注目を集めたが、今回は、9人で繰り広げたトークをたっぷりと届ける。憧れの先輩を目の前にして感動しきりのtimeleszメンバーに対し、山下がかけた言葉とは…。知られざる貴重なエピソードも明らかに。
さらに、FODでゴールデンSPの特典映像として公開し、話題を呼んだ「BEST肩選手権」も、今回特別に一部オンエア。「BEST肩選手権」とは、名古屋へ向かう新幹線の車中で、うなぎ弁当を買うために浜松で途中下車した橋本将生を除く7人のメンバーで急きょ開催した「車中で寝るときに借りるなら誰の肩が一番か」を決める新競技。
今回は寺西拓人を判定員役に、勝ち抜き形式で実施。メンバー6人が代わるがわる寺西の隣の席に座り、もたれかかる寺西の頭に肩を貸していく。寺西の寝顔に熱い視線を送る者、なぜか周囲にドヤ顔でアピールする者…6人それぞれの個性あふれる表情に注目だ。
