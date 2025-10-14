昨年１１月の「えびな市民まつり」に出場した祭りばやしの屋台＝海老名市中新田の海老名運動公園（同市提供）

海老名市教育委員会は、市内１７地区に伝わり約５３０人が携わる祭りばやしを「海老名の祭囃子（まつりばやし）」として市指定重要無形民俗文化財に指定し、保持団体として「海老名市はやし保存連絡協議会」を認定した。市の文化財指定は２０年ぶりで、２３件目となる。

市教委によると、市内の最も古い祭りばやしは江戸時代後期にさかのぼる。１９７０年代後半から「えびなふるさとまつり」（現・えびな市民まつり）に祭りばやしが披露されるようになり、７７年に同連絡協議会が発足し、伝統継承の動きが強まった。

現在は大太鼓１基、締め太鼓４基、しの笛、鉦（かね）などで構成される。５５年の合併前の市北部の旧海老名町周辺の「下町（したまち）囃子系」と、市南部の旧有馬村周辺の「新（しん）囃子系」に分かれる。「トロツクツクツクツ」「スコトントロツク」などの言葉で伝えられ、神社の例大祭や盆踊り、初詣などで演じられる。小中学生が担い手の中心を担う地区も多い。

市教委は昨年１月から、神社の古文書の調査や、各地区の祭りばやしのリズムを譜面に起こすことを中学校音楽教諭に依頼するなどして、文化財指定へ準備を進めてきた。市文化財保護審議会の答申を今年８月に受け、９月２９日に指定した。

同協議会の大塚真樹会長は「指定は長年の念願でうれしい。今後も祭りばやしに興味を持つ子どもが増えてほしい」と話した。