高畑淳子、ロケ撮影前日に骨折していた 突然の告白に会場ざわつく【ちょっとだけエスパー】
【モデルプレス＝2025/10/14】女優の高畑淳子が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、主演の大泉洋、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、岡田将生とともに出席。撮影前に骨折したことを明かした。
【写真】大泉洋・岡田将生・北村匠海ら豪華俳優集結
主人公・文太（大泉）の会社の同僚で自身もエスパーの能力を持つ円寂を演じる高畑。撮影現場から寄せられたタレコミをもとにトークを展開する中、高畑の“ワイン事件”の話題が上がり「ワインを飲もうと思って、冷蔵庫からフルボトルを取ろうと思ったら足の上にゴーンって落ちて。それが箱根のロケの前日で、あまりにも痛いので病院に行ったら、骨折してたんです」と告白し、会場をざわつかせた。
しかし「箱根の温泉に入りたいので、足を上げて1人温泉に入ってたっていうね。『あの人、なんで足上げて温泉入ってるのかな？』って皆さんに思われたんだと思うんですけど。以上、ワイン事件でございました」と顛末を明かした。
この告白を受け、大泉は「全然、ものともせず撮影してすごかったですね」と高畑のプロ魂に驚いていた。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大泉洋・岡田将生・北村匠海ら豪華俳優集結
◆高畑淳子、骨折していた
主人公・文太（大泉）の会社の同僚で自身もエスパーの能力を持つ円寂を演じる高畑。撮影現場から寄せられたタレコミをもとにトークを展開する中、高畑の“ワイン事件”の話題が上がり「ワインを飲もうと思って、冷蔵庫からフルボトルを取ろうと思ったら足の上にゴーンって落ちて。それが箱根のロケの前日で、あまりにも痛いので病院に行ったら、骨折してたんです」と告白し、会場をざわつかせた。
この告白を受け、大泉は「全然、ものともせず撮影してすごかったですね」と高畑のプロ魂に驚いていた。
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】