単身赴任中に不倫した夫「運動会より不倫を優先」…最低な行動に対して提示した“再構築の条件”【ママリ】

千佳： 「今すぐ正直に話してほしいことがある」



しばらくして、祐大から返信が来ました。



祐大： 「なんなん？言ってる意味がわからん。」



とぼける祐大に、私は躊躇なく切り札を切りました。



千佳： 「証拠写真、見せようか？」



そして、GPSラブホテルにいることを示したスクショ・亜由美との卑猥な会話画面を送信しました。あの時、私の体が震えながら撮った写真です。すぐに祐大から返信が来ました。



祐大： 「ごめん」



短く、力のない一言。私の勘が、私の疑念が、全て当たっていた。その事実に、また涙が溢れました。



千佳 「熊本でも会ってたよね？」



確認するように送ると、またも祐大から返信が来ました。



祐大： 「ごめん」



私は、さらに畳みかけました。



千佳 「子どもの運動会より、女と過ごすラブホなんだね？」



祐大からの返信は、言葉ではなく、電話の着信音でした。彼は電話口で、泣きながら、何度も何度も謝ってきました。



祐大「本当にごめん。謝ることしかできん……」

祐大「俺、何してんねん。ほんま最低やな。お前ら守っていくって決めたのに、ほんま最低の男や。くずや……」



私は、彼の言葉に、心の底から湧き上がる怒りをぶつけました。



千佳「ほんまクズやで。よう、息子の運動会には来ないくせに女とホテルに行けたな。練習試合にこれ（スマホの画面）見て、手が震えて悔しくて悔しくて、私がどんな思いだったか…」



私は、彼が家庭を顧みず、どれだけ私を傷つけてきたのか、全てを言いました。私の言葉に、祐大はただ「ごめん、ごめん」と繰り返すばかりでした。

ついに、不倫の証拠を突きつけると夫は…

主人公・千佳は、2児の母。夫・祐大は単身赴任中、不倫をしていたことが発覚。千佳は証拠を集め、問い詰める準備を着々と進めますが、バレてないと思っている夫は、不貞行為を繰り返します。とうとう我慢の限界に達した千佳は、勢いに任せて夫を問い詰めます…。『単身赴任夫の裏切りに気づいた話』をダイジェスト版でごらんください。

夫の不倫に気づき、着々と証拠を集めていた妻・千佳。ですが、夫の「子どもの運動会に、仕事が忙しくて行けない」とドタキャンされたのをきっかけに、怒りが爆発。夫は仕事ではなく、不倫相手とホテルで過ごしていたのです。





不倫関係の清算へ

お正月、単身赴任から完全に帰宅した祐大。彼は、私の目の前で不倫相手の亜由美に直接電話をかけ、あらためて関係を切ることを言い渡しました。亜由美も、特に抵抗することなく、あっさりと関係を終わらせたようでした。



10年以上続いた残酷な関係が、あまりにもあっけなく終わったことに、私はどこか虚しさを感じました。本当に「するだけ」の関係だったのか、と。

千佳が問い詰めると、夫はあっさりと非を認めます。そして、謝り倒そうとしますが、とうてい許すことはできません。

10年という長い年月もの間、妻を裏切っていた夫。ですが、その関係はあっさりと終わり、ただただ虚しさだけが残りました。



千佳は、夫との離婚か、再構築か…。選択を迫られます。

「一生許さない」けど…

祐大は、その日以来、私の前で何度も頭を下げ、謝罪の言葉を繰り返しました。そして、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓い、私にいくつかの具体的な約束をしました。

まず、「GPSの位置情報共有アプリを常時稼働させること」彼の現在地は、いつでも私のスマホで確認できます。そして、私が望む時にいつでも彼の携帯をチェックできるよう「LINEの抜き打ち確認を許可すること」これは、壊れてしまった信頼を取り戻すための、夫婦間の透明化の始まりでした。彼のスマホを覗くたびに、私の心はざわめきますが、これも再構築のためと、自分に言い聞かせています。



不倫相手の女は40歳だそうで、相手にも旦那がいるというのです。祐大が私と出会う前に知り合って、その時、祐大が女にお金を借りたことがあり、それを返済するための付き合いが、なぜか肉体関係になったと……。



今日もわけもなく、子どもの送迎を終わらせた車の中で泣いてしまいました。この事実がずーっと頭から離れないんです。こんな旦那でも、すぐに嫌いになれるわけでもないですしね。彼は、自分で「病気だ」と言っていました。



亜由美と切れてからの祐大は家族に尽くす様子で「少しは反省してくれたのかも」と思うようになりました。でも、一度壊れた信頼は、そう簡単に元には戻りません。彼の行動を、一つ一つ、注意深く見守る日々が続いています。

子どものために、再構築の道を選んだ千佳。ですが、不倫の事実は一生消えることはなく、今も千佳を苦しめます…。



もしも、パートナーの裏切りに気づいたら…。悔しさ、悲しさ、嫉妬、怒りなど、さまざまな感情が渦巻くことでしょう。それでも、前に進むことを選んだ千佳。母として、1人の女性として、強さを感じます。

