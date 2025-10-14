チームメートから慕われ、報道陣にも分け隔てなく接した名選手・長野。昨年、今年と２年間取材した内田拓希記者が「見た」。

７月９日、Ｇ球場の２軍残留練習。気温３０度超の暑さに負けじと、短パン姿の長野が快音を連発していた。５月の登録抹消からファーム調整が続く中、いよいよ夏男の季節が来た、と思った。ワクワクしながら状態が上がってきたのでは、と練習終わりに問いかけると「もういいよ、俺のことは。これからは若い選手を取材して。ありがとう」。２年間、冗談交じりのネガティブワードはあっても、下を向く言葉は聞いたことがなかった。もしかしたら…と思った。

違った。ファームの遠征時は首脳陣の配慮で主にＧ球場で調整を続けていたが、８月中旬のことだ。「新潟へ行かせてもらってもいいですか」と、同月１９〜２１日のオイシックス戦への同行を２軍首脳陣に直訴した。戦力としてだけでなく、精神的支柱としての存在に感謝していたコーチ陣が快諾しようとすると、「でも、若い選手の出番を邪魔してしまうかもしれないんです」―。数々の栄光を手にしてきた現役生活で最も大切にしてきたのは「チーム」。状態を上げ、１軍の戦力としてチームの力になりたい。一方で、次代を担う若手の成長を心から願っていた。

ファームで取材すると、「長野さんに教わって…」と自ら切り出す選手は優に２ケタを数えた。育成捕手の大津もその一人だ。２３年の春季キャンプ中に「スパイクの足首が少しきつくて…」とコーチに相談しているのを聞いた長野は「大丈夫？ サイズ何センチ？」。同じ２６．５センチであることを知ると、３月のイースタン開幕戦の日にＧ球場まで足を運び、自らと同じ型の２足を手渡しに来てくれたという。「いつも『調子どう？』って声をかけてくれる。長野さんは神なんですよ」と大津。仲間に向けるまなざしはいつだって、優しかった。

あるとき、知人の記念日を祝おうと思い、長野に飲食店を教えてもらった。訪問した翌日、お礼を言いに行くと「あれ？ 昨日だったの？ 何もできなくてゴメンね！」。行く予定日を１日間違えて伝えていたこと、店側に連絡しようとしてくれた配慮に後で気がついた。プレーと人柄で、関わる人全てを笑顔にしてくれる。誰からも愛されたスターの現役最後の２年間を見させてもらったことを、幸せに思っている。（巨人野手担当・内田 拓希）