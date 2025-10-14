阪神のポストシーズンの救援秘密兵器に、新人の工藤泰成が浮上した。藤川球児監督はナイター練習後に「この後、もしかしたらという投手ですから。ハートウィグが故障でいなくなったが、強いピッチャーという意味では工藤がいますから。彼もそれで戦う気持ちを持ってやってくれたら」と起用に含みを持たせた。

直球の最速は161キロ。直球はチームで一、二を争う威力がある。1点も与えられない場面で、三振や凡フライを狙うにはうってつけの人材だ。課題は制球力。期待をかけるからこそ、対戦のべ4人がバントをしたシート打撃の登板前にアドバイスをした。

指揮官から初めて教えを受けた工藤は「キャッチャーミットに投げるんじゃなく、その後ろに突き抜けるようなボールをイメージして投げろと言われました」と内容を明かした。NPB通算243セーブを挙げた藤川監督の現役時代の代名詞「火の玉ストレート」の秘訣（ひけつ）を伝授されるとともに、投球フォームの修正ポイントも助言された。

藤川監督は、31人登録できるCSの出場選手枠を、柔軟に運用する考えでいる。「（選手登録の）融通は利きますから、そういう意味では日によってというところじゃないでしょうかね」。CSの先には日本シリーズもある。滑り込むチャンスは残っている。 （倉世古 洋平）