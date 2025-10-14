あす15日に開幕するCSファイナルSで阪神はファーストSを勝ち抜いたリーグ2位・DeNAと激突。日本シリーズへとつながる注目の戦いを前に本紙評論家・関本賢太郎氏（47）がファイナルS突破を目指す藤川阪神へ提言を寄せた。

阪神が、ペナントレースを圧倒してきたように自分たちの、いつもの野球ができれば突破する確率は高いと思っている。ただ、実戦から遠ざかり、その「いつものように」ができるかどうかだ。

あえてキーマンを一人挙げるとするなら佐藤輝だろう。ポストシーズンの初戦は誰でも不安はあるし、当然緊張もする。特に大一番では様子を見たり手探り状態、慎重になりがちだ。1番打者が出塁し、2番打者が走者を送って中軸打者で還す。また、下位打線から上位打線につないで…など阪神の得点パターンはたくさんあり、「ああ、こんな感じで勝ってきたな」と早く通常モードに落ち着くことができればこっちのもの。その中でも佐藤輝の本塁打はチーム全体に波及する効果は絶大だろう。

対するDeNAは巨人に最高の勝ち方をして、いつも以上の勢いで甲子園に乗り込んでくる。なりふり構わずに向かっていく強みもある。既に今季限りで退任することを発表している三浦監督は、最後の大勝負を楽しんで采配しているようにも見えてしまう。

特にあす15日初戦の、特に前半5回までの戦いに注目したい。阪神らしくスタートできれば、一気に押し切る可能性も出てくる。（本紙評論家）