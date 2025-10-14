巨人・長野久義外野手（４０）が今季限りで現役を引退することが１３日、分かった。近日中にも発表される。新人王や首位打者、最多安打といった数々の個人タイトルに輝き、１２年には巨人の日本一にも貢献。巨人で、そして４年間在籍した広島で、選手やファンの誰からも愛されてきた「チョーさん」が、１６年間の現役生活に別れを告げてユニホームを脱ぐ。

誰からも愛された背番号「７」が静かに決断を下した。１２日のＣＳファーストＳ・ＤｅＮＡ戦（横浜）ではベンチ入りとなったが出場機会はなくチームもＣＳ敗退。「個人的には残念な、チームとしてもすごい悔しいシーズンだった」と最後の戦いの幕を閉じた。

紆余（うよ）曲折をたどった野球人生だ。日大４年時の２００６年度ドラフトでは巨人入団を希望しながら日本ハムの４巡目指名を受けて入団拒否。社会人・ホンダでさらなる成長を遂げた０８年度ドラフトはロッテに２位指名されたが、再び拒否した。

三度目の正直となった０９年度ドラフトで巨人からの１位指名を受けてプロ入り。１年目の１０年は打率・２８８、１９本塁打、５２打点で新人王を獲得した。翌１１年は打率・３１６で首位打者に。１２年は１７３安打で坂本と最多安打を分け合った。

その後も坂本勇人との「サカチョーコンビ」で絶大な人気を誇り、チームの看板選手として活躍。そして長野の野球人生で転機となったのは、巨人がＦＡで獲得した丸の人的補償による移籍となった広島での４年間だ。

若い選手が多い中で控えに回ることも増えたが「出ない時にどういうことをやるかも考えるし、いい勉強させてもらった時間だった」と話した長野。２３年に巨人へ復帰後も代打の切り札として、ベンチで選手を鼓舞する精神的支柱として、欠かせない存在となった。

今季の１軍出場はわずか１７試合。だが、２軍戦でもベンチから声を張り上げ、チームを引っ張る姿勢を見せた。球団からのセレモニー実施の提案も固辞し、４日のファーム日本選手権で九回に代打安打、ＣＳでは１軍合流を果たすなどチームの力となることにこだわった。最後まで長野久義らしく−。１６年間のプロ生活を全力で駆け抜けた。

◆長野 久義（ちょうの・ひさよし）１９８４年１２月６日生まれ、４０歳。佐賀県出身。筑陽学園を経て日大に進学し、２００６年大学社会人ドラフト４巡目で日本ハムに指名されたが入団拒否。ホンダに進み０８年ロッテに２位指名されたが再び拒否した。０９年巨人に１位入団。２年目の１１年に首位打者、翌１２年には最多安打。１８年オフＦＡで巨人に移籍した丸佳浩の人的補償として広島へ移った。２３年に巨人復帰。１８０センチ、８５キロ。右投げ右打ち。