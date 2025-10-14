ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。デイリースポーツの阪神担当記者がイチ推し選手を紹介する企画の最終回は、入団から５年連続でＣＳを戦う中野拓夢内野手（２９）を取り上げる。

毎年ポストシーズンに挑んできたからこそ、短期決戦の難しさ、怖さ、そして、戦い方も熟知している。リーグ屈指の破壊力を誇る猛虎クリーンアップへつなぐ仕事が求められる“不動の２番”中野。「１点が大事になるので、細かい作戦とかも普段より多くなると思います」とＣＳへの覚悟を示す。

リーグ最多となる４４犠打を決めた今季。リーグ２位の４９６得点の礎を作る機会が多かった。近本出塁を受けての打席は、ＣＳでも何度も巡ってくるであろう場面だ。

「細かいところも（作戦で）出ると思うので、それを決めるか決めないで、勢いが変わってきますし。そういう小技がより一層大事になってくる」。ひとつの勝敗が大きく運命を分けるポストシーズン。１点の重みを理解しているからこそ、自身に課せられる役割を胸に刻む。

先手必勝の重要性も肝に銘じる。「初戦を取るか取らないかで、だいぶ大きく変わってくると思うので」。その言葉通り、過去のポストシーズンでは“初戦”に強さを見せてきた。２２年のＣＳファーストＳ初戦で４安打の固め打ち。２３年の日本シリーズ第１戦では３安打２打点で白星発進に貢献した。

１５日に迎える初戦。ＣＳファーストＳを連勝で勝ち上がってきたＤｅＮＡの勢いを断つことも、大きなポイントとなる。「（実戦の）期間が空くので初戦の入り方は難しくなってきますけど、そこをなんとか取れるようにやっていければ、残りの試合も流れ良くいける」と栄光への道筋を思い描く。

プロ入り前にトーナメントを戦っていた経験も強みになっている。「１試合への思いというか、短期決戦は社会人野球からやってきたことではあるので。そういう舞台で力が発揮できるのかもしれないです。あまり自分では意識したことないですが」。頼もしい言葉でポストシーズンへの適性を示す。

「プロでもＣＳや日本シリーズを経験できてるのは大きい。そういう試合の方が楽しい、という気持ちで野球もできてるので」。日本一を目指す“特別な戦い”だとしても、肩肘張ることはない。心身ともにコンディションを万全に整えて臨むだけだ。