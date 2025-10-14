東撃ちは俺に任せろ！阪神の森下翔太外野手（２５）が１３日、甲子園球場で行われたナイター練習に参加。１５日から始まる「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ ファイナルＳ」の初戦に先発が見込まれるＤｅＮＡ・東克樹投手（２９）の攻略へ意気込みを示した。左腕とは相性も良く、イメージも悪くない。ファーストＳを２連勝で勝ち抜いたＤｅＮＡの勢いを止め、白星発進に導く。

秋風が吹き、日が暮れ始めた甲子園で、森下は打撃に守備に充実の汗を流した。１５日・ＣＳファイナルＳ初戦ではＤｅＮＡ・東との対戦が濃厚。左腕撃ちへ、言葉に自信をにじませた。

「何回も対戦しているピッチャーなのでイメージはできています。嫌なイメージは少なく、試合に入れるんじゃないかなと思っています」

数字がその自信を根拠づけている。今季は東に対し６打数３安打、打率・５００をマーク。昨年１０月１２日のＣＳファーストＳ初戦でも対戦しており、チーム唯一の２安打を放っていた。くしくも左腕とは今年も初戦で当たることが濃厚。チームは今季２試合で対戦防御率１・５０に抑えられているが、森下にとっては“お得意さま”。東キラーぶりを発揮し、打線を勢いづけたい。

ＣＳという舞台とも相性がいい。昨年は８打数５安打、２打点を記録した。さらに２３年は広島とのファイナルＳ第１戦で九里から同点ソロ、昨年はＤｅＮＡとのファーストＳ第２戦でジャクソンから先制ソロをマーク。新人から２年連続本塁打を放つ勝負強さを見せている。「去年は（ファーストＳで）負けているので、いいイメージばっかりではない」と慢心はないが、「やるからには勝たないといけないと思うので。まず一戦一戦やっていきたいなと思っています」ともちろん強気に攻める。

１２日に行われたＤｅＮＡと巨人のファーストＳ第２戦もチェックした。初回に４本塁打が飛び出し、延長十一回と白熱したゲームにも、「ハマスタと甲子園では違うので。甲子園だったら、あそこまでホームラン合戦にはならないと思うので、当たり前のことをしっかりやっていきたい」と冷静に話した。

相手が決まり、初戦も目前に迫っている中でも「今のところはまだ、そこまで変化がない」と気持ちは穏やか。それでも迎え撃つのは、昨年３位から日本一になったチームだ。昨年はＣＳファーストＳで敗れた相手でもあり、その借りだってある。「２連勝で勢いもあって、去年も日本一まで行って、いいイメージを持っていると思うので。その勢いにのまれないように、しっかり堂々とやりたい」。王者らしい戦いで、まずは初戦を取りにいく。

◆昨季ＣＳファーストステージ第１戦での森下ＶＳＤｅＮＡ東 チーム唯一の２安打を記録した。一回と三回に、いずれも２死無走者の場面で、ともに左前打。「軌道はある程度頭にはあった。どんどんストライクボールを振れたのが、いい結果につながった」と振り返った。