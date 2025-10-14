阪神の村上頌樹投手（２７）が１３日、先発予定の１５日のＣＳファイナルＳ初戦・ＤｅＮＡ戦に向けて甲子園で調整し、勢いに乗る相手チームと主砲の筒香を警戒した。

虎のエースにも懸念材料がある。「やっぱり打っていましたし、いいところで回ってくる印象もある」。絶好調の筒香が右腕の前に立ちはだかる。１１日のファーストＳ第１戦では巨人投手陣から４安打３打点の大暴れ。ファイナルＳ進出の立役者となった。「筒香さんの前にランナーを出さないように、というのが大事。前のバッターを抑えて、ランナーなしの状態で対戦できるように」と気合を入れた。

苦い経験もある。８月２６日の対戦では筒香に２打席連続の被弾。今季は計７打数３安打と相性が悪かった。だが、投手三冠に輝いた男は前を向く。「（ＤｅＮＡとは）よくやりましたし、なんとなくわかることもある。勝ち上がってきたことは気にせずやりたい」と自信をのぞかせた。

満員の聖地で戦えることがなによりも大きい。「強いファンたちがいるので向こうが勢いできても応援で消せる。自分のパワーにしたいなと思ってます」と虎党の熱量を力に変える。「点を取られても取り返してくる打線が良いチーム。厳しい戦いにはなるけど、自分の仕事ができるように」。昨年覇者にもひるまずに好投を披露する。

◆村上ＶＳ筒香 今季は８月２６日に２打席連続本塁打を浴びるなど、７打数３安打で打率・４２９、２打点と打ち込まれた。なお昨季は９月１１日に唯一の対戦。３打席３三振と封じ込んだ。