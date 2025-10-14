「出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社〜出雲ドーム前＝６区間４５・１キロ）

１１月の全日本大学、来年１月の箱根を含めた「大学三大駅伝」の初戦、国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を成し遂げた。連覇は史上７校目。立役者は３年生コンビの３区（８・５キロ）野中恒亨（ひろみち）と４区（６・２キロ）の辻原輝。野中は５位から２位に、辻原は区間新記録の快走でトップに浮上した。３８秒差の２位は早大、さらに１５秒遅れの３位は創価大だった。１月の箱根駅伝を制し、『ばけばけ大作戦』を掲げて７年ぶり５度目の優勝を目指した青学大は７位に終わった。

晴天の出雲の空の下に“辻原輝パビリオン”が繰り広げられた。国学院大が連覇を達成。区間新でトップに浮上した辻原は「全日本でもう一段階強くなって、箱根駅伝でもっとバコーンとおっきい記録を出せたら」と、天真らんまんぶりを発揮した。

３年生コンビが流れを変えた。５位でたすきを受けた野中は「自分が国学院の主力だと見せたかった」と２位へ引き上げた。たすきを受けた辻原は首位に躍り出る激走。２０１９年に神林勇太（青学大）がマークした１７分２４秒の区間記録を塗り替えた。１位をキープし、最終６区の主将・上原はダブルピースをしてゴールテープに飛び込んだ。

辻原は「前の野中の走りに勇気をもらった」と鼓舞された。上級生としての自覚も芽生える中「僕は僕らしく、野中は野中らしく引っ張りたい」と、相棒とともに軸となり、連覇へ導いた。

この日は大阪・関西万博の最終日。「今日は４区を辻原輝パビリオンにしようと思っていた」と辻原ワールドもさく裂させた。レース前の昼寝中にひらめいたといい「ユーモアがある性格で盛り上げられたら」と、狙い通りに４区を独壇場にした。

「陸上をやっていない人でも誰もが知っている選手になりたい」と辻原。大学三大駅伝３冠へ走り続け、再び勝利の立役者となる。

◇辻原輝（つじはら・ひかる）２００４年９月２０日生まれ、神奈川県出身。藤沢翔陵高から国学院大文学部史学科に入学。２４年の出雲駅伝は３区を走り優勝に貢献。今年１月の箱根駅伝では７区を走った。今年度の目標は「箱根駅伝４区日本人新」。