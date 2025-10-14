俳優・大泉洋（５２）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（２１日スタート。火曜、後９・００）の制作発表会見に宮粼あおい（３９）、ディーン・フジオカ（４５）、北村匠海（２７）らと登壇した。

テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉は会社をクビになった後、とある会社の面接に合格し、エスパーとして不思議な任務に奔走する主人公・文太を演じる。今月５日に芸能生活３０周年を迎た、花束を贈呈されると感激の表情で「『元気くん』というキャラクターで世に出て、３０年がたちました。あの時からみると想像もできない未来が待っておりました。皆さんも腐らず頑張ってください。ありがとうございました」と、地元北海道のローカル番組から登りつめ、周囲に感謝した。

文太と夫婦生活を送る四季役の宮粼と大泉はドラマ「あにいもうと」以来７年ぶりの共演。宮粼は「大泉さんの変顔の中にたまにかっこいい瞬間があるんです」と見どころを明かし、笑った大泉も「第１話でいいますと、宮粼あおいの真っすぐな目で見るカットがやばいです。かわいい猫だ、犬だと言いますけど、全然、宮粼あおいの方がかわいいです。マジでやばい」と見つめられ、ドキドキしたと告白。会場から笑いが漏れた。