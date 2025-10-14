ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
主な米経済指標の発表はなし
※発言・ニュース
＊ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁
・年内にさらに２回の０．２５％利下げを示唆
・現行の金融政策は適度に引き締め的。
・労働市場のリスクは高まっているが、極端ではない。
・消費は高所得層と株式市場への依存度が増している。
・関税が持続的なインフレを引き起こすとは見ていない。
・中立金利は不明確なため慎重な対応が必要。
＊トランプ大統領、ウクライナ大統領と１７日に会談へ
ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日に米首都ワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する予定だ。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。米国によるウクライナ支援の強化や、ロシアとの和平協定に向けた仲介努力の再開が狙い。
＊トランプ大統領、ＡＰＥＣの週に訪韓も、首脳会議出席は見送る公算
韓国の趙外相は１３日、トランプ大統領が、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）関連会議の開催週に韓国を訪問する見通しだが、ＡＰＥＣ首脳会議に出席することはなさそうだと語った。
主な米経済指標の発表はなし
※発言・ニュース
＊ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁
・年内にさらに２回の０．２５％利下げを示唆
・現行の金融政策は適度に引き締め的。
・労働市場のリスクは高まっているが、極端ではない。
・消費は高所得層と株式市場への依存度が増している。
・関税が持続的なインフレを引き起こすとは見ていない。
・中立金利は不明確なため慎重な対応が必要。
＊トランプ大統領、ウクライナ大統領と１７日に会談へ
ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日に米首都ワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する予定だ。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。米国によるウクライナ支援の強化や、ロシアとの和平協定に向けた仲介努力の再開が狙い。
＊トランプ大統領、ＡＰＥＣの週に訪韓も、首脳会議出席は見送る公算
韓国の趙外相は１３日、トランプ大統領が、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）関連会議の開催週に韓国を訪問する見通しだが、ＡＰＥＣ首脳会議に出席することはなさそうだと語った。