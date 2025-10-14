※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁

・年内にさらに２回の０．２５％利下げを示唆

・現行の金融政策は適度に引き締め的。

・労働市場のリスクは高まっているが、極端ではない。

・消費は高所得層と株式市場への依存度が増している。

・関税が持続的なインフレを引き起こすとは見ていない。

・中立金利は不明確なため慎重な対応が必要。



＊トランプ大統領、ウクライナ大統領と１７日に会談へ

ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日に米首都ワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する予定だ。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。米国によるウクライナ支援の強化や、ロシアとの和平協定に向けた仲介努力の再開が狙い。



＊トランプ大統領、ＡＰＥＣの週に訪韓も、首脳会議出席は見送る公算

韓国の趙外相は１３日、トランプ大統領が、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）関連会議の開催週に韓国を訪問する見通しだが、ＡＰＥＣ首脳会議に出席することはなさそうだと語った。

