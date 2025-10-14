１４日（日本時間１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）１３日（同１４日）、第１戦前に会見に出席した。

山本はこれまで金色に近いような明るいカラーの髪形だったが、前日１２日（同１３日）の練習には黒に近い落ち着いたカラーで髪も少し短く切って登場した。会見の中では米記者から「なぜ髪形を変えたのか？」と質問が飛ぶと、山本は笑顔を見せながらうれしそうに答えた。

「こんなところで話させて頂く話では全くございませんけど、前回ちょっと明るめにしていたので、なかなか美容院に行けるタイミングがなく、かなり伸びて明るくなっちゃったので、少し暗めにして。質問ありがとうございます」

今季はチームのエースとしてドジャースでただひとり先発ローテを守ってチーム最多の１２勝。だが、地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦では５回途中６安打３失点でチームを勝利に導けなかった。ポストシーズンの自身初の黒星を喫したことで気分転換かを問われたが、「そういうわけではないですけど、またひとつそういういい流れが変わる機会になればいいかなと思います」と前向きに明かした。