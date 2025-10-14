阪神・藤川球児監督（４５）が１３日、甲子園球場で行われたナイター練習後に取材に応じて、ＤｅＮＡを迎え撃つ１５日からのＣＳファイナルＳへ、“球児流格言”で決意を表明した。「自分たちが、自分たちの本拠地で、自分たちの野球をするので。非常に楽しみ」と力強く宣言。聖地を黄色く染めてくれる虎党の後押しにも期待を寄せた。

本番を想定した午後５時からのナイター練習。照明灯が照らすグラウンドで精力的に調整する選手たちを、指揮官はあらゆる角度からチェックした。シートノックは左翼ポール際で、フリー打撃は右翼定位置前方で。その結果、「準備という意味では、天気も良かったし、十分じゃないかなと思っています」と確信を得た。

撃破すべき相手はＤｅＮＡとなったが、「早く決まって良かったですね。良い準備ができると思いますから。本当にどっちでも良かったです」とキッパリ。ファーストＳ連勝突破で勢いに乗っていたとしても、「そこに興味を示さないことですね」とどこ吹く風だ。「自分たちが、自分たちの本拠地で、自分たちの野球をするので」と信念を強調した。

短期決戦で地の利も大きな武器と考える。黄色く染まる甲子園が大声援に包まれるとあって、「タイガースのファンがチームを盛り上げてくれれば」と虎党に共闘要請。「一緒に戦っていますから。その声に乗せて、選手たちを後押ししてほしいなと。選手は準備万全な状態ですから」と“見えない力”に期待を膨らませた。

この日の全体練習には、フェニックス・リーグからの合流組も含め４１人が参加した。工藤がライブＢＰに登板するタイミングでは、マウンドに歩み寄ってアドバイス。「ハートウィグが故障でいなくなりましたから。その分のところで、強いピッチャーという意味では工藤がいます」と強力ブルペン陣に、“ＣＳ秘密兵器”を加える可能性も示唆した。

決戦の幕開けが迫っても組織マネジメントを続ける一方で、気持ちの昂（たかぶ）りは見られない。「（心境の変化は）ないし、みんなも準備順調だしね。あと２日後ですか。始まりは決まっていますからね」。王者らしく泰然自若を貫いて、２位からの逆襲をはね返す。