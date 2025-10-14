ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（６６）とＭＦブルーノ・ギマランイス（２７）＝ニューカッスル＝が１３日、日本代表戦（１４日、味の素スタジアム）に向けた前日会見に試合会場で臨んだ。アンチェロッティ監督は「もちろんめざすものは最善の準備をして、最高のパフォーマンスをもって次のＷ杯を優勝すること」と語った。

アンチェロッティ監督は、５−０と圧勝した１０日の韓国との国際親善試合からメンバーを一変させる可能性を示唆した。

欧州欧州５大リーグで優勝経験がある名将は、Ｗ杯に向けて「１１月まで実験をしていく。もちろん明日もその一つ。そして（来年）３月の試合を終え、最終的なリストを固めたい」と明かした。ただ、日本戦不敗をおろそかにはしない。不動のレギュラーで、東京五輪金メダルのＭＦギマランイス（ニューカッスル）は「申し訳ないが、この記録は続けさせてもらう」と、指揮官の気持ちを代弁した。

苦戦の南米予選途中に就任し、イタリア出身らしい鉄壁の守りで立て直した。過去に自国以外の指揮官によるＷ杯優勝がない懸念を「物事にはすべて初めて、がある」と一蹴した。故障から復帰したネイマール（サントス）の代表入りにも「状態さえ良ければ、問題なく入る」と言及。王国が再び頂点に立つため、日本戦でさらなる最適解を探す。