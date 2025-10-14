サッカー日本代表は１３日、国際親善試合のブラジル代表戦（１４日）に向けて、試合会場の東京・味の素スタジアムで調整した。５度のＷ杯制覇を誇るブラジルとは過去１３戦して通算２分け１１敗と一度も勝ったことがなく、会見した森保一監督（５７）は「初勝利したい」と王国からの金星に意欲。０−１で敗れ、防戦一方だった３年前の対戦からの積み上げを表現するべく、主導権を握る戦いを目指す上で「賢く戦う」と、臨機応変な試合展開でブラジル撃破のイメージを膨らませた。

本命のブラジル戦を前に、会見場は多くの記者・カメラマンであふれかえった。関係者によると、前日会見に訪れたメディアの数はブラジルメディア３４人を含め１５６人。注目度の高さがうかがえる中、森保監督は「勝利を目指して戦う」と、いつもと変わらない姿勢を強調した。

王国に一泡吹かせる。日本代表に先だって行われたブラジル代表の会見では、出席したＭＦギマランイスに「日本への不敗記録は続けていく」と余裕の表情を浮かべられた。だからこそ燃えるのもあるだろう。指揮官は「初勝利したいという気持ち」と、言葉に熱がこもった。

３年前の前回対戦では、０−１とスコア上は僅差ながら防戦一方だった。２０２２年Ｗ杯カタール大会では、その引いて守る戦いがハマり、ドイツ、スペインという強豪を撃破。だが、さらなる進化を目指し前回Ｗ杯以降はボールを持ち、主導権を握る戦いを目指してきた。

それだけに「同じ目線で戦う」と、ビビらずアグレッシブに挑んでいく。ただ、やみくもに突撃するわけではない。指揮官は「賢く」と繰り返し、局面によっては引いて守ることなど、柔軟に戦術を変えることを示唆。ＭＦ堂安も「勝ち方は正直どうでもいい。勝つための選択をしたい」と臨機応変に勝利へのルートを模索していく。

左足首の状態が懸念されたＭＦ久保について、森保監督は「プレーできる状態。時間を限定したい」と出場を明言。現状のベストメンバーをぶつける。ブラジルに初勝利となれば、世間の耳目も集まるはず。「まだ０勝の日本ではなく、勝って“強い日本だから応援する”ということを目指していきたい」。Ｗ杯優勝という目標が夢物語ではないと、国民に示してみせる。