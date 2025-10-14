「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）

来年１月４日に東京ドームでデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）がついに動いた。ＮＥＶＥＲ無差別級タイトルマッチで、挑戦者のＥＶＩＬが悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入によるサポートを受け、王者ボルチン・オレッグを撃破。ＨＯＴが試合後もボルチンや制止に入った若手を暴行する中、セコンドについていた怒れる狼が突然リングインし、場内の盛り上がりは一気に最高潮に達した。

高橋裕二郎を払い腰、金丸義信は腰車で投げ飛ばして“一本”連発。さらに、ディック東郷はプロレス技のボディスラムで豪快にたたきつけた。ＥＶＩＬに胸ぐらをつかまれてすごまれたが、一歩も引かなかった。

喝采を受けた黄金ルーキーは「頭で考える前に体が動いてしまった」と振り返り「今の立場で言っていいことではないが、１月４日のデビュー戦、ＥＶＩＬとやらせてください」と直訴した。一方、面目をつぶされたＥＶＩＬは「ウルフ・アロン、一練習生のくせに生意気なマネをしてくれたな。死ぬ覚悟があるなら、たたきつぶしてやる」と怒り心頭。新たな因縁が生まれた。