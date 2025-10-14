10月21日スタートの火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の制作発表記者会見が、10月12日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズで行われ、主演の大泉洋のほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生が登壇した。

参考：大泉洋の芸能生活30周年を『ちょっとだけエスパー』制作陣が祝福 「愛されるのが分かる」

野木亜紀子が脚本を手がける本作は、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。大泉が演じるのは、会社をクビになり、全てを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太。大泉は、登場するなり「なんでこんなに休みがないんですか？」と過密スケジュールに不満。続く挨拶で「とんでもないおもしろさです。火曜日が本当に待ち遠しくなるだろうなと。もう水木金土日月が辛いですよ。許せるのは水曜くらいで禁断症状に苛まれることでしょう」と猛プッシュ。これに対して、大泉の大ファンという北村が「どうでしょうかね」と『水曜どうでしょう』（北海道テレビ）にかけて返すと、会場に集まったファンからさかんな拍手が送られた。

文太の謎多き妻・四季役の宮粼は、現場の雰囲気を尋ねられて「文ちゃんは大泉さんそのものなので、現場でも座長を中心に楽しい雰囲気でやらせていただいています」と良好なチームワークを報告。「ノナマーレ」社長・兆役の岡田は、自身の役柄について「僕の今回の役は本当に謎に包まれていて、詳しいことをまだ言えない状態。物語が進むにつれて、兆というキャラクターがわかってくると思うんですけど、そのわからなさをどうおもしろおかしくお芝居できるか、大泉さんとやらせてもらっています」と挨拶した。

文太の同僚で“花咲か系エスパー”の桜介を演じるディーンは、役作りのために日焼けサロンに入会。「“平成ギャル男コース”というコースで、当時は金髪だったんですけど、髪を黒くしてとか体を絞ってこいとか無茶ぶりをたくさんいただいて、そんな努力の上に成り立っているのが桜介」と明かした。司会の弘中綾香アナウンサーは、北村に話題を振る際に「大泉」と呼び捨てにしてしまい、大泉が「主演俳優を呼び捨ては看過できない。それはないだろう」と抗議して爆笑を呼んでいた。

序盤からエンジン全開の会見で、心なしかキャストはお疲れ気味。北村は「大泉さんのおかげで、僕らはかなり疲労した状態でここに立っています。この前にも取材がけっこうあったんですけど、さんざん笑い転げて来ているので」と説明。これに、大泉が「誰にも頼まれてないのに、それぞれが殴り合ってるみたいなメンバー」と補足し、相乗効果で止まらなくなるキャストの相性の良さを窺わせた。

エピソードトークでは、撮影現場で北村が監督から忘れられる事件をピックアップ。「僕はたまにしか来なくて存在感が薄いからか、監督の目の前にいたのに、北村はどこだって」と北村。大泉によると「北村くんは、今はもうだいぶ慣れましたけど、最初は『あんぱん』（NHK総合）の気分が抜けなかった」そうで、「このシーンは『あんぱん』が抜けてない。『あんぱん』気分でやってるから、それじゃ困るよっていう話です。なんかこう『あんこよこせ』みたいな」。言いがかりをつけられて北村も笑いを抑えるのに必死だった。

撮影現場では、メイク係に扮した宮粼に大泉が嫉妬。大泉いわく「私とディーンさんと宇野さんが車の後部座席に座っているシーンで、長い撮影でおじさんたちが疲れて黙っていた」ときに、宮粼が「みなさんお疲れかしらと思って、メイクバッグをお借りして、パフを持って直しに入った」。男性陣は無反応だったそうで、「笑いが取れなくてすみません」と恐縮する宮粼に、大泉が「現場がダレてくると宮粼メイクが現れるんですが、俺の直しをしていると出番で呼ばれちゃうから迷惑な話」と畳みかけて、会場の笑いを誘った。

大泉は“天使すぎる”宮粼をたびたび称賛。第1話のシーンで「自殺する勢いで落ち込んでいる文太に、『文ちゃーん！』って手を振る四季ちゃんがかわいすぎて。俺が思わず笑顔になると、監督から『笑わないでくれ。あなた落ち込んでるんだから』と言われる。だったら、お前はこの顔を見てみろと」。映像を観た監督も「あれは笑っちゃいますね。しょうがない」と認めたそう。文太と四季が一緒に寝るシーンで、大泉によると「本当の旦那だと思っている自然な姿がひどい。まっすぐな目で見てくるカットがやばいです。猫だ、犬だと言いますけど、全然、宮粼あおいのほうがかわいいですね」と、宮粼の破壊力を絶賛した。

岡田に対して、大泉は「関東でも指折りのツッコミの名手」と評価。岡田によると、大泉は「突然、福山（雅治）さんのモノマネをするんですよ。兆が真面目に皆さんにミッション遂行をお願いしているのに、聞いている大泉さんが福山さんのモノマネで返してくると、笑ってしまって、僕のせいでNGになる」とのこと。大泉は「ちょっと飽きちゃったもんだから、思わず言っちゃったんですよ」と弁解し、「飽きちゃダメでしょ」とツッコまれていた。

共演者をいじり倒す大泉だが、ディーンにはやや苦手意識がある様子。「大泉さんは小学校のときに“ヨーイズミ・オー”って呼ばれてましたよね？」と絡まれ、「大泉さんのことをずっと考えちゃうんですよね。“01234”って数字が並んでいるのを見て、これって大泉洋だって」など、“ディーンワールド”に困惑気味。さらに、大泉によると「一番イラっとしたのは自己紹介ですよ。桜介役のディーン・フジオカさんです、と紹介されたときに『3代目大泉洋を目指してます』って言って、もうポカンでした。俺のとこにやってきて『大泉さん、2代目大泉洋は誰なんですか？』って言うから、『そんなの知らねえよ』って答えた」と、謎の会話が展開されている。

SNSで寄せられたお悩み相談コーナーでは、「寝ても寝ても眠いが、どうしたらいいか」の質問に、宮粼が「私も10代後半くらいは寝ても寝ても眠くて、電車の中で寝てしまって現場に着かないから、ガラガラの車内で立ったまま吊り革につかまった時期もありました」と自身の経験を語った。「洗い物が苦手で使った後の鍋をそのまま捨てたことがある」という悩みに、北村は「料理をしながら洗い物を同時にやるとキッチンがきれいになる。使った後は頑張るしかない。歯磨きみたいなもの」、高畑が「洗う喜びを知ればいいんじゃないかしら」と答えた。

「飲食店に行くとき、事前に定休日を調べても、臨時休業や貸切によく当たる」という悩みに、大泉は「本当にね、私こそ教えてほしい。ロケに行って、近くのおいしい店をさんざん調べて、よしここにしようと思って行ったら定休日。でも定休日は書いてあるからいいんだけど、定休日じゃない絶対にやっている日に行っても、やってないんですよ。一番すごかったのは、私が好きなうどん屋に友達を連れて行ったら、目の前でユンボで壊されてたんです。ガラガラガラって。やめろと。カレー屋に行ったらスパイスの調達に出ていて、そば屋に行ったら“そばの修行に出ています”」と実体験を述べ、北村に「この質問したのは大泉さんですか？」と確認される一幕もあった。

会見では、10月5日に芸能生活30周年を迎えた大泉に花束が贈られ、キャストも祝福。最後に大泉から「第1話、第2話ととんでもないおもしろさで、みなさんの火曜夜9時が本当に楽しくなる『ちょっとだけエスパー』。疲れているみなさんの癒しになることうけあいでございます。どうぞ楽しんでください」と宣伝し、会見を締めくくった。

（文＝石河コウヘイ）