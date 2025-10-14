

「自律神経」の状態を整えるために必要なこととは？（写真：buritora／PIXTA）

普段の生活で強い緊張や不安を感じている人は、身体の不調も伴うことが多い。「がんばりたいのに、身体が思うように動かない」のはなぜなのか。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、心身の働きと関係の深い「自律神経」のメカニズムや、日常的にできる対処法について解説する。

心の不調から頭痛や吐き気が起こることも

心と身体はつながっていて、相互に影響し合っています。例えば胃の調子が悪いとか不眠であるとかは、呼吸や消化など生命維持に不可欠な機能をコントロールしている自律神経の働きと密接に関わっています。自律神経の働きはストレスや心の状態によって左右されることから、胃の調子が悪いのも不眠も心理状態の表れと理解できるのです。





うつ病や適応障害の症状を見ても、気分の落ち込みやイライラなど心の症状だけでなく、食欲不振や睡眠障害、頭痛、吐き気、胃痛などの身体症状とセットです。実際に産業医面談に来られる方の中にも、つらくてしんどい思いのほかに、寝つきが悪い、頭が痛い、胃の調子が悪いなどの身体症状を訴える方が多くいらっしゃいます。

私たちの身体は、内部環境や外部環境の変化に応じて体内の状態を一定に保つための自己調節機能を持っており、これにより恒常性（ホメオスタシス）が維持されています。

例えば、気温が高いと、汗をかき、熱を体外に逃がして体温を一定に保ちます。また、目の前に車が飛び出してきたら、とっさに身をかわして、衝突を回避します。このように、私たちが意識していないところで、体内と体外で情報やエネルギーのやり取りが行われて、体内の状態が一定に保たれているのです。

従来、自律神経は交感神経と副交感神経の2種類で構成されていて、リラックス状態の時は副交感神経が働き、活動したりストレスがかかったりすると交感神経が働くというように、通常はシーソーのように拮抗した作用を示すと考えられてきました。

しかし、1994年にアメリカの精神生理学の研究者であるスティーブン・ポージェス博士により、自律神経は三元的構造からなっているという「ポリヴェーガル理論」が提唱されました。これは今でも改訂され続けている発展途上の理論ですが、心身の不調を理解するために役に立ちます。

ポリヴェーガル理論では、副交感神経の80％を占めるとされる迷走神経は、「腹側迷走神経」と「背側迷走神経」の2系統に分かれ、これに交感神経を加えた3種類で自律神経は構成されていることになります。さらに、安全安心を感じられる状況か、危険を感じる状況か、生の脅威を感じる状況かによって、3系統の自律神経が切り替わって環境に対応すると説明します。

いのちを守るためのモード切り替え機能

周りが安全安心を感じる状態だったり、家族や気の置けない仲間と一緒にいてリラックスしたりしている状態の時などは、哺乳類になってから獲得した新しい迷走神経である腹側迷走神経複合体が働きます。

一方、環境が変化し、周りからストレスがかかったり、危険を感じたりすると、その状況に対応するために交感神経が働きます。危険に対して闘うか逃げるかの行動を取ったり、締め切り前に徹夜で頑張ったりするのも、交感神経の働きによるものです。自ら動いてなんとかするためのアクセルのような働きをしていると言えるでしょう。

交感神経優位の状態が長く続いた時、自分で頑張ってもどうにもならないような「生の脅威」とも呼べる状況に陥った時、体調不良の時などには、進化的に古い背側迷走神経複合体に切り替わり、凍りつき（フリーズ）やシャットダウンと呼ばれる状態になります。この状態が長く続くと、心が病んでいき、うつ病のような症状も表れます。背側は、動かないことでいのちを守るためのブレーキのような働きをしていると言えるでしょう。

3種類の自律神経のうち、腹側が優位の状態がよくて、交感神経や背側が優位の状態が悪い、ということではありません。自律神経のどのモードも、その時々に応じて、いのちを守るために必要なことが起きているだけなのです。

ビジネスパーソンの方々と接してきて感じるのは、腹側（迷走神経複合体）の状態に戻る余裕がないほどに、交感神経を稼働させている状態がデフォルトになっていることが多いということです。産業医面談でも「ずっと仕事に追われている感じがする」という訴えをよく聞きます。さらに、怒りっぽい上司がいるなど、安全安心を感じられない職場で働いていると、交感神経が休まる暇がありません。

交感神経を使ってアクセルを踏み込むことで環境に対処できているうちはいいのですが、そのうちにエネルギーが枯渇してしまいます。すると、背側にモードが切り替わりやすくなり、ブレーキを掛ける反応が起こるのです。

がんばりたいのにがんばれない、というような葛藤が生まれることがあるのは、その人のやる気がなくてダメなのではなく、自律神経的、身体的にもアクセルとブレーキを同時に踏むような葛藤状態になっているから、と説明できます。

アクセルとブレーキを同時に踏み込むような状態になることによって、身体の内側ではたくさんの量のエネルギーを消費しています。その結果、何もしていないのになぜか疲れるとか、なんとなく調子が悪いとか、倦怠感を感じる、というような身体で感じる生きづらさが生まれるようになるのです。

デジタルデトックスで自分にやさしく

交感神経を休ませ、腹側迷走神経複合体を活性化させるための習慣のひとつとしておすすめしたいのがデジタルデトックスです。

スマホやSNSなどを通して膨大な情報に接し続けていると、交感神経が疲れやすくなります。デジタル環境から離れることで、情報をシャットアウトし、交感神経を休ませる時間をつくります。

私の場合、犬の散歩にはスマホを持って行かないようにしています。自分でもスマホ依存の傾向を自覚しているので、15分ほどの犬の散歩の時間は、私にとって貴重なデジタルデトックスの時間になっています。

それ以外にも、たとえば深呼吸は、心拍数を落ち着けて、腹側迷走神経複合体を活性化する効果があります。現代人は普段、胸の上部だけを使った浅い呼吸（胸式呼吸）をしがちですが、横隔膜を下に押し下げることで肺により多くの酸素を送り込める腹式呼吸がおすすめです。

思考がグルグルして、なかなか眠れない夜にも腹式呼吸は効果的です。なんとか考えないようにしようとするとかえって目が冴える、ということはよくあるものです。呼吸に意識を向けていくと、自然な眠りに入りやすくなります。

（上谷実礼 ： 医学博士）