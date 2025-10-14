無実を訴え続けた被告が勾留中、病に侵されて何度も保釈を求めながら死亡した。

なぜ保釈が認められなかったのか。運用に問題があったと言わざるを得ない。

精密機械製造会社「大川原化工機」の冤罪（えんざい）事件を受け、最高裁が全国の裁判官を対象に保釈の運用に関する研究会を開いて課題や改善策を議論することを決めた。

事件では、社長ら３人が２０２０年に逮捕、起訴され、１年近く勾留された。その後、検察が「違法性に疑義が生じた」として起訴を取り消した。

３人のうち元顧問の男性は、勾留中に胃がんが発覚し、死亡した。８回に及ぶ保釈請求は認められなかった。死後に無実が判明した被告の無念は、察して余りある。

検察は、男性が関係者と口裏合わせをする恐れがあるとして、保釈に反対し続けた。裁判所もこの意見に沿う形で却下を重ねた。

保釈の可否は、検察の意見を踏まえて裁判所が決める。現行法では、勾留が健康状態や社会生活に及ぼす不利益も考慮するよう規定している。悪化する男性の病状を真剣に受け止めていたのか。

検察は、起訴を取り下げた後の検証報告書で「病状を的確に把握し、保釈に反対意見を述べないなどの対応をとるべきだった」と反省点を挙げた。検察の意見を追認する形で当時、保釈を認めなかった裁判所側も責任を免れない。

最高裁の研究会では、問題点を洗い出し、運用の見直しにつなげる必要がある。議論の結果は全国の裁判所で共有すべきだ。

保釈は一般に、殺人や強盗などの重大犯罪には適用されず、執行猶予が付くようなケースで認められることが多い。１審判決前に保釈される被告の割合は、０５年の１３％から昨年は３２％に上昇した。

ただ、容疑を否認する被告は重大犯罪以外でも勾留が長引く傾向があり、「人質司法」と批判されてきた。犯罪の性質や証拠、被告の状況を吟味し、柔軟に保釈の可否を判断することが大切だ。

日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告は１９年、保釈中に中東に逃亡した。保釈を認めることに慎重になるのは、「被告が逃げるかもしれない」という不安感が根強いからだろう。

この逃亡劇を受け、海外逃亡の恐れがある被告に全地球測位システム（ＧＰＳ）端末を装着させる制度の導入が決まった。

こうした機器も活用しながら、適切な保釈のあり方を探っていくことが重要だろう。