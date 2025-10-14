２年以上にわたるむごたらしい戦闘の終結に向けた、具体的な進展を歓迎したい。

今度こそ停戦を守り、恒久和平につなげなければならない。

イスラム主義組織ハマスが、イスラエルから連れ去り、パレスチナ自治区ガザで拘束していた人質を解放した。生存者２０人全員が引き渡された。

ハマスは２０２３年１０月に行った越境テロで、１２００人以上を殺害し、約２５０人を人質に取った。人質は断続的に解放されていたが、約５０人が残り、このうち約３０人は亡くなったとされる。

人質解放は、トランプ米大統領が提示した２０項目からなる和平計画の「第１段階」の柱である。これにハマスが合意し、実際に行動したことで、和平の実現へ大きく前進したことは間違いない。

次はイスラエルの番だ。計画に従って軍を撤退させ、約２０００人のパレスチナ人収監者を早期に釈放せねばならない。

トランプ氏はハマスによる人質解放に合わせてイスラエル入りした。米国とともに仲介にあたったエジプトも訪れる。ハマスとイスラエルの双方が着実に和平計画を履行するよう、関係国とともに圧力をかけ続けるべきだ。

ただ、第１段階が順調に進んだとしても、楽観はできない。ハマスは、和平計画に盛り込まれた武装解除に難色を示している。イスラエルも、軍のガザからの完全撤退を先延ばしにしようとしている。双方の溝はなお深い。

また、計画では、将来的なガザ統治からハマスを排除する構想を示している。これも火種になる可能性が高い。

今年１月に停戦合意が成立したにもかかわらず、短期間で崩壊したのは、イスラエルが軍のガザからの完全撤退に応じなかったことが大きい。３月半ばには「ハマスが人質解放を拒否した」などと主張し、攻撃を再開した。

今回も不毛な対立を繰り返し、戦闘に逆戻りするようなことがあってはならない。

ガザでの死者は６万７０００人を超え、食料不足による飢饉（ききん）も続いている。おびただしい犠牲と深刻な人道危機を一刻も早く止めるため、和平計画通り、国連機関などによる人道支援物資の搬入を全面的に再開する必要がある。

日本は国内政治の混乱などの影響もあり、ガザをめぐる問題で存在感を十分に示せずにいるのは残念だ。長年取り組んできたインフラ整備などの分野で協力を加速させ、国連機関などを支えたい。