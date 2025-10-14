主力外野手として巨人を支えた長野久義（４０）が、現役引退を決断した。

坂本勇人との「サカチョー・コンビ」で、２０１２〜１４年のセ・リーグ３連覇に貢献。日本一となった１２年の日本シリーズでは、第５戦に死球で右膝を負傷しながら、痛み止めを使って第６戦に強行出場したように、激しい闘争心を秘めていた。

９月２３日、ヤクルトの二軍本拠地・戸田球場に、長野の姿があった。引退を覚悟して１週間ほどたっていたが、「最後までやるべきことはやりたい」と周囲に語り、二軍のビジター試合に先発出場。守備ではカウントや相手の打撃傾向を見て、細かくポジションを変更するなど当たり前のことを当たり前のように続けて後輩に範を示し、同２８日の二軍最終戦までプレーした。

ホームベースから離れて立つ独特の構え。「内角が怖い」と言いながら、実は外角のボールゾーンへ逃げるスライダーに手を出す悪癖を抑えていた。離れて立てば遠く見え、ボール球と判断しやすいからだ。

２年目の２０１１年、初めてのオールスターで、セ・リーグを率いる中日・落合博満監督に「打撃を教えてください」と思い切って尋ねてみた。返事は「走るときは前傾で走れ」の一言。この禅問答のような言葉の意味を考え続けた末、「打撃に関して言うことはない」と解釈し、自信に変えた。広角打法でその年は首位打者、翌１２年は最多安打のタイトルを手にした。

本音をなかなか言わない男だが、頑強な意志力と優しさは行動に表れていた。

１４年８月２１日のヤクルト戦、負ければ首位陥落というサヨナラのピンチで飛球を好捕。このとき右膝を負傷したが、チームの要請でリーグ優勝を決めるまで一軍に残った。「半月板が欠けていたけど、とにかく優勝したかった。その後のキャリアは全く頭になかった」という。患部を固め、３日後には代打、１２日後には先発に復帰した。

社会貢献活動で老人ホームを訪問した際、同行した若手の知名度が低いため、事前にその選手の応援グッズを購入し配布したこともある。技術でも人柄でも、周囲に敬愛される選手だった。（編集委員 小金沢智）