爛献礇ぅ▲鵐聴Ν瓩魎咾い臣砲、大きな決断を下した。巨人・長野久義外野手（４０）が今季限りで現役を引退することが１３日に分かった。下克上を目指したチームは前日１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）に敗れ、ＣＳファーストステージで１勝もできずに敗退。仲間、そしてファンからも愛された背番号７の突然の知らせに、後輩たちも寂しさを隠し切れずにいる。

みんなの「チョーさん」が１６シーズンに及んだプロ生活に終止符を打つことになった。

２度の指名拒否を経て、２００９年のドラフト１位で社会人・Ｈｏｎｄａから巨人に入団。ルーキーイヤーの１０年には１２８試合に出場して打率２割８分８厘、１９本塁打、５２打点の活躍で新人王に輝いた。１９年１月には広島から巨人にＦＡ移籍した丸の人的補償で、広島に電撃移籍。持ち前の明るさで、カープの後輩選手やファンからも愛された。そして２２年オフに無償トレードで巨人に復帰した後も、若手選手主体のチームで頼れる「兄貴分」として慕われ、精神的支柱として存在感を発揮していた。

今季は若手の台頭もあって１７試合の出場にとどまり、打率１割３分６厘。ＣＳファーストステージでは「代打の切り札」として１２日の２戦目から出場選手登録されたものの、出番がないままチームは敗れ去った。その試合後には「個人的にもチームとしてもすごく悔しいシーズンでしたし、来年に向けてこの悔しさを忘れずに。やらなきゃいけないと思いました」と明かしていた。

グラウンド内外で若手の良き手本となる選手だった。伸び悩む後輩たちへのアドバイスはもちろん、望まれれば自身が愛用する野球道具などを惜しみなくプレゼント。球場を離れれば会食した後輩たちに大盤振る舞いでごちそうする気前の良さ、酒席でも紳士的に振る舞う姿は猝邉總手のかがみ瓩箸靴特里蕕譟¬襪粒垢砲和燭の「チョーさん伝説」も残された。

来季の去就に注目され始めた夏ごろには、長野を慕う若手選手たちから「チョーさんには絶対にまだ引退してほしくない。教えてもらいたいことは山ほど残っているし、わがままを言わせてもらえばずっとそばにいてほしい」「長野さんにたくさんお世話になったのに、まだ活躍した姿を見せられていない。早く牴己屬鍬瓩粒萍をしなくちゃいけない」などと来季も「共闘」を願う声が数多く聞かれていた。

後輩たちから惜しまれながらも、悩み抜いた末にプロ野球生活にピリオドを打つことを決めた長野。類いまれな成績はもちろん、グラウンド内外で残してきた爛船隋爾気鶚瓩了廚い蓮▲繊璽爐梁腓な財産となるはずだ。