８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが１３日、横浜・ぴあアリーナＭＭで、デビュー１周年を記念した初の全国ツアー「ＣＡＮ’Ｔ ＳＴＯＰ ＣＵＴＩＥ」のファイナル公演を開催し、コンセプトの“ＫＡＷＡＩＩ ＭＡＫＥＲ”として、８月から１２都市を巡った「めいくあっぷ」の旅を完走した。単独では初のアリーナの地で宴を締めくくり、２日間で１万８０００人、ツアーでは計４万８０００人のきゅーてすと（ファンネーム）を動員。１年の集大成で、涙のフィナーレを迎えた。

デビューから爆速で駆け抜け続けた１年の旅の締めくくり。８人はそれぞれ、きゅーてすとへの思いを手紙に記した。

板倉可奈（２３）は当初ツアーに「正直不安な気持ちがあった」と明かし、「始まると本当に楽しくてツアーを重ねるたびにきゅーてすとの皆に出会えて幸せだなと感じます」としみじみ語った。

古澤里紗（２４）は「きゅーすとに出会ってくれて、里紗のことを見つけてくれて、アイドルにしてくれてありがとう」と涙ながらに感謝。佐野愛花（２４）は「７人とは出会うべくして出会ったと思う」といい、「８人全員でいる時は何にも負けないくらい自信があって無敵モードなのでこの先ももっと登っていけると思ってます！」と目に涙を浮かべて続いた。

１年の軌跡をなぞるようにデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」から最新曲「多元幸福論」まで持ち曲全てを披露。かわいいだけじゃない、キレのある踊りや歌唱力で魅了し、１４日配信の新曲「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」、「ぷりきゅきゅ」のサプライズ初披露でも沸かせた。

元アイドルから俳優まで異なる経歴を持つ８人が過酷なオーディションを勝ち抜き、昨年８月にデビュー。その道のりは決して良いことだけではなかった。

梅田みゆ（２１）は「本当のことを言うと、私自身すごいスピードで大きくなっていくきゅーすとにパフォーマンスの面でも気持ちの面でもついていくのに必死な毎日でした」と目を潤ませて吐露。それでも横を見れば信頼できるメンバーが常にいた。「私には最強の７人がいます。ツラいことも苦しいこともたくさん乗り越えられた８人でもっと大きな目標に向かって頑張ります！」と、笑顔で前を向いた。

この日は来年２月から６都市を回るファンクラブツアーも発表。勢いを止めるつもりはなく、真鍋凪咲（２１）は「デビューしてもう１年、でもまだ１年」と浮足立たず。川本笑瑠（２３）も「まだまだここから」と強調し「永遠なんてないかもしれないけど、この幸せが永遠に続くように私はもっともっと頑張りたい」ときっぱり。

桜庭遥花（１９）は「私たちを見て幸せを感じられる存在でありたい」と決意を新たにし、増田彩乃（２２）は「精いっぱい歌って踊り続けます」と宣言するなど、２年目もエンジン全開で駆け抜けることを約束した。

◇ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ（きゅーてぃー・すとりーと）アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」で２０２４年８月デビュー。古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花の８人組。通称きゅーすと。コンセプトは“ＫＡＷＡＩＩ ＭＡＫＥＲ”。デビュー曲「かわいいだけじゃダメですか？」がＹｏｕＴｕｂｅで６３００万、ＴｉｋＴｏｋで７０億回再生を突破するなど大ヒット。