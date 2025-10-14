阪神の育成ドラフト１位ルーキー・工藤泰成投手（２３＝四国Ｉｌ徳島）が、１３日の甲子園ナイター練習で藤川球児監督（４５）から直接指導を受けた。

早出練習の打撃投手を務めた最速１６１キロ右腕。マウンドに上がると、指揮官はすかさず声をかけ、じっくりと投球をチェック。打者の島田、熊谷、栄枝への投球後もみっちりと投球談義が行われた。

工藤は「キャッチャーミットに投げるのではなくて、その後ろに抜けるようなボールを投げるイメージでと言われました」と明かし「そのおかげですごくいい感覚、いいイメージで投げられた」と手応えを口にした。

ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズファイナルステージ（１５日開幕、甲子園）での登板の可能性も残る中で「試合で克服できるのが１番。気持ちが入る中で自分の体をコントロールできれば、ピッチングでもいいのかなと思います」と言葉に力を込めた。

チームはリリーフ陣では今季途中に加入したハートウィグが故障で離脱し、すでに帰国。右腕がやや手薄となっているだけに藤川監督も「強いピッチャーという意味では工藤がいる。あとで後悔しないように準備させたかったので。戦う気持ちを持ってやってくれれば」と期待を寄せた。若き虎将の狡承綮愼貝瓩魘擦法⇔篭い投球を見せつけたいところだ。