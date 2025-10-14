リベンジの時が来た。日本ハムは１５日から始まるソフトバンクとのＣＳファイナルステージ（みずほペイペイ）に向け、１３日に本拠地・エスコンフィールド北海道で全体練習を行った。

オリックスとのファーストステージに連勝。パ２位からの下克上に燃える中、気を吐く一人が水谷瞬外野手（２４）だ。突破を決めた前日（１２日）のオリックス戦では、１点を追う２回にエース・宮城から二遊間を破る同点適時打。試合を振り出しに戻すと一塁ベースでガッツポーズを決め、闘志を爆発させた。

水谷は「昨日はゲーム前から珍しく（気持ちが）かかっていて、それで試合に入れたと思うので。そんなに（気持ちは）入りこみ過ぎたくはないんですけど、昨日は本当珍しく。そういう日もあってもいいのかなと思いました」と当時の心境を独白した。

ただ、越えるべき壁は高い。ファイナルステージの舞台となるみずほペイペイドームでは苦戦を強いられてきた。今季は打率１割９分（２１打数４安打）で１０三振。７試合とはいえ、本塁打も打点もない。しかも、昨年敗れたホークスとのＣＳでも代打で２打席に立ち、いずれも三振と歯がゆい結果に終わった。

そもそも水谷は２０２３年オフに行われた現役ドラフトでソフトバンクを離れ、日本ハムに移籍した経緯もある。それだけに、今年は古巣との対戦にいっそうの力を入れてきたという。

「去年はシーズンを通して打てなかったところもあったんですけど、今年はいい成績かどうか分からないですけど、それなりに（数字が）出ている部分はあるので。『去年の成績よりも打ちたい』って気持ちを持って１年間スタートさせたので、今年のソフトバンク戦の集大成として、いい内容でっていうのを大切にしたい」

昨季の対戦では同１割６分７厘（５４打数９安打）、１本塁打、３打点。今年は一矢報いることができるのか――。