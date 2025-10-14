爛咼奪哀丱鵝Ε┘スポ甞催！？ ボクシングの前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）が１３日、神奈川・相模原市で行った走り込み合宿を公開。万国博覧会の次回開催地であるサウジアラビア・リヤドで１２月２７日に予定される次戦で、好ファイトを世界へ見せつけることを誓った。

この日はくしくも大阪万博の最終日で、２０３０年開催のリヤド万博へバトンが渡ったばかり。かなり気の早い話だが、中谷はそれに先んじて１２月にリヤドに乗り込み、スーパーバンタム級転向初戦でＷＢＣ同級８位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦する。

出場する興行は「ザ・リングＶ ナイト・オブ・ザ・サムライ」と銘打たれ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）、元ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）ら日本のスター選手が数多く出場する予定。日本人ボクサーによる博覧会といえるものになっている。

中谷は米国の権威ある専門誌「ザ・リング」が定めるパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ＝全階級を通じたランキング）で７位にランクされるなど世界的評価を高めているが、この大舞台は自身の名をさらに世界に発信するチャンスといえる。ビッグバンは次回の万博開催地がリヤドであることは知らなかったというものの「今年は（日本とサウジアラビアの外交関係樹立）７０周年なんですよね」と同興行のテーマは理解しており「いい試合を見せられるようにしたいです」と意欲十分。人類の進歩を披露してきた万博のバトンを受け取ったリヤドで、日本人ボクサーの進歩を見せることに意気込んだ。

走り込み合宿では「体重も増えていっているので、どうやってコントロールできるかを、ランニングとかで試しながら感覚を研ぎ澄ましている」といい「下半身をいじめ抜いて、いい具合に疲労がきているので、強くなっているなという感覚はあります」と手応えを感じている。

爛献礇僖鵝Εオリティー瓩農こΔ魘辰すことはできるか。