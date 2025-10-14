ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）の対決に注目が集まるなか、勝敗予想も熱を帯びている。

ＯＰＢＦ東洋太平洋スーパーバンタム級１０位・中川麦茶（ミツキ）は、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで注目カードの行方を占った。中川は「ホンマに予想は難しいと思う。当日のコンディションもあるし」と前置きした上で「距離の取り合いだと思うんだけど。天心の距離でやってたら、天心が遠くからバシバシやって、拓真が来たら逃げてというを徹底してずっとやったら、ワンサイドで天心というのもあり得る」と展開を予測する。

続けて「拓真は落ち目じゃないけど、前回と変わってないと思う。試合、ずっとあいているのもあるし。天心のデビューからの伸び率、すごいやん。一戦一戦ごとに強くなってるから。頭もいいなと思う。どんどん技術も習得していって（成長の）スピードが怖いぐらい速い」「（天心は）今はかなりボクサーとしてすごい高いレベルにあると思う。デビューした時の天心とは全然違う」と両選手の伸びしろの違いを指摘した。

その上で「６ポイント差で天心の判定勝ち。天心のスピードが…。拓真が何もできなかった、触れもしなかったという試合になるんじゃないか」とズバリ予想。「天心が大差で勝つんじゃないか。悪くても３ポイント差。競らないと思う」と断言した。