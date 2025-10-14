元Ｖ６で、俳優・岡田准一（４４）の狡鏤勠瓩芸能界で拡大の一途だ。

岡田は１１月１３日から配信されるネットフリックスの新作サバイバル時代劇シリーズ「イクサガミ」で主演する。同作は、直木賞作家の今村翔吾氏の同名小説シリーズをもとに「明治時代に歴戦の強者たちが壮絶なバトルロワイヤルを繰り広げる」という世界観を実写化。伊藤英明、二宮和也、東出昌大、濱田岳、岡崎体育、井浦新、田中哲司ら豪華共演陣と、迫力の殺陣を繰り広げる。プロデューサーとアクションプランナーを兼任する岡田は殺陣の構築から指導まで担当したという。

岡田といえば、武術家としての顔も持ち、ジークンドー（截拳道）やフィリピンの伝統武術・カリ、総合格闘技・ＵＳＡ修斗の師範資格を取得。豊富な知識と経験を生かし、殺陣やアクションの演出や指導など猯∧瓩了纏まで兼務するようになっている。

これまで共演してきた安藤政信、生田斗真、福士蒼汰、松坂桃李らが岡田を犹嫋↓瓩箸△め、２０２１年公開の主演映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」のＰＲイベントでは、岡田自らが芸能界で「弟子が増えている」と明かしたこともあった。実は、あれから猝膕疾賢瓩増え続けているという。

「嵐の松本潤さん、山田裕貴さん、綾野剛さん、中島健人さんらが続々と牴弾瓩掘∋愼海鮗けている。しかも、岡田さんの家にまで押しかける事態にまでなっている。みんな犹愼確銑瓩量礁椶如△いしい手土産を持参してくるので、岡田さんにとってはうれしい面もあるようですが、育児に忙しい奥さんの宮崎あおいさんは、ちょっとだけ困っているようですよ」（映画関係者）

ますます芸能界で存在感を増している岡田。門下生だけで、アクション巨編ができそうだ。