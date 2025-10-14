米国・ＷＷＥの猝斉の女帝瓮▲好が、さらなる制御不能ぶりを見せつけた。

イヨとカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）は盟友関係だったが、イヨが宿敵リアと共闘するようになり、女帝が激怒。イヨとの間に亀裂が入り、相棒カイリには爛僖錺魯薛瓩泙いの行為に出るようになった。１１日のＰＬＥ「クラウン・ジュエル」ではアスカ＆カイリでイヨ＆リアとタッグ戦で直接対決。リアが放ったビッグブーツをカイリがアスカをかばって被弾したが、この一撃が効いて完敗を喫していた。

１３日のロウ（オーストラリア・パース）でも、女帝の暴走はやまない。バックステージでカイリを見つけると、ＰＬＥでのフォール負けをなじり、リアとの一騎打ちでの勝利を厳命した。カイリはＰＬＥでリアからの一撃でできた額の傷を見せて「あなたを助けたから、こうなったの」と犹个気鶚瓩悗涼蘋真瓦鮗┐垢、女帝は「何言うてんのや！ ボケ！ バカ！」と言い放ち、何と非情なビンタ一発…。昭和の体育会系のノリで制裁を加えた。

続くカイリｖｓリアのシングル戦ではアスカがカイリ、イヨがリアのセコンドに就き、ＰＬＥの再戦ムードが漂う。リアは地元オーストラリアの大声援を背にドロップキック、ノーザンライトスープレックスで攻めるが、アスカが「ば〜か！」と日本語で罵倒して場外からけん制。リアも「ユー、バ〜カ！」となぜか日本語で返すと、すかさずイヨが女帝の背後に回りボコボコと殴りまくる。だが、したたかなアスカはカイリのアシストからバズソーキックで逸女をダウンさせた。

カイリは女帝の強烈な叱咤を受けながらインセインエルボーアタック、スタナー、マリンスパイクをさく裂させ元世界王者を追い込む。リアがエレクトリックチェアでカイリを叩きつけて逆転すると、女帝はエプロンに立って介入。ここでイヨが場外でアスカに仕返しのバズソーキックを打ち込んで女帝を止めると、最後はリング内のリアがカイリをリップタイド（変型ボム）を沈め、ＰＬＥに続いて勝利を奪った。

まさかの猩敗瓩暴帝はマジギレだ。場外で喜ぶイヨを背後から襲いい、鉄柱に打ちつけてＫＯした。リアのビッグブーツをくらい場外の実況席上でリップタイドの体勢に入られるが、ここでカイリが竹刀を持ち出して来てリアをめった打ち。アスカはそのままリアの脳天をＤＤＴで実況席上に打ちつけ、元女子世界王者もノックアウトした。カブキ・ウォリアーズがアナウンステーブルで雄たけびを上げ、イヨ＆リアへの敵対意識をむき出しにした。

日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１７、１８日、東京・両国国技館）の１７日大会では、イヨ＆リア vs カブキ・ウォリアーズの再戦が行われる予定。人気ナンバーワンのリアを交えた和製スーパスター同士の抗争は、激化する一方だ。

この日のロウは「ＡＢＥＭＡ」にて生中継された。