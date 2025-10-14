大泉洋、主演ドラマ会見で異例の呼びかけ「禁断症状に苛まれることでしょう」豪華キャストから2度目のサプライズ祝福も【ちょっとだけエスパー】
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の大泉洋が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生とともに出席。祝福される一幕があった。
【写真】大泉洋・岡田将生・北村匠海ら豪華俳優集結
それぞれのメンバーカラーをワンポイントに入れたドレスアップで登場した一同。進行を務めた同局の弘中綾香アナウンサーからの紹介を受け、放送前の心境を聞かれた大泉は「ずいぶんと我々の初回遅いですよね？（今クールの他ドラマが）続々始まってません？ずいぶん遅いなと思って焦ってます。だって、他の始まっちゃってますから宣伝とかも大変じゃありません？もう視聴習慣みたいなのついちゃいますよ」と開始早々ボヤきつつ「我々はこの間1話観ました。やばいです。とてつもない面白さです！」とアピール。
さらに「これから皆さん火曜日が本当に待ち遠しくなるだろうなって。辛いと思う。水・木・金・土・日・月が辛いですよ。だから皆さんは恐らく、月・火・水・火ぐらいでいきたいんじゃないかなと。水曜ぐらいです、許せるのは。禁断症状に苛まれることでしょう！」と異例の呼びかけで本作の魅力を伝えると、北村が「どうでしょう」と、大泉がレギュラー出演していたバラエティ番組「水曜どうでしょう」（北海道テレビ系）に掛けたコメントを入れ、会場からは拍手が巻き起こった。
また、イベント終盤では、弘中アナから「ここで、会場にお集まりの皆さんとキャストの皆さんと一緒にお祝いをしたいビッグニュースがございます」というフリのもと、5日に芸能生活30周年を迎えた大泉に宮崎から花束が贈られる一幕も。デビュー日当日にも撮影現場で祝福を受け、今回で2度目のサプライズとなることから、大泉は「もういいんです（笑）。なんならイジッてるでしょ（笑）！30年なんて、まだついこの間のような感じです」といいつつ「でも、ありがとうございます。皆さんも腐らず頑張ってください！」とメッセージを贈った。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大泉洋、キャスト陣から祝福
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
