大泉洋、宮崎あおいの可愛さ熱弁「思わず笑顔になってしまう」 監督からは「笑わないで」と指示【ちょっとだけエスパー】
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の大泉洋が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生とともに出席。宮崎の可愛さを熱弁した。
【写真】大泉洋が絶賛した共演女優
大泉は主人公・文太役、宮崎は文太の謎多き妻・四季役として共演シーンが多い2人。撮影現場から寄せられたタレコミをもとに繰り広げられたトークセッションでは「天使すぎる宮崎あおい」というキーワードが話題に上がると、大泉が「私とディーンさんと宇野さんで車の後部座席に座っているシーンがあったんですけど、長い撮影だったのでおじさん3人は疲れ果てて」と切り出す。
これに続いて、宮崎は「静止画みたいな。（3人が）瞬きしかしないみたいになってたので、大泉さんのメイクさんにメイクバッグをお借りして、パフを持って『すみません、入ります』って直しにいった」とロケ中のエピソードを披露。しかし「笑いが取れず…」と悔しさを滲ませた宮崎は、その後も現場を和ませようと、何度かリベンジを図ったことを明かした。
また、大泉は「1話に『ぶんちゃーん（文太）！』って大声で呼ばれるシーンがあるんですけど、これが可愛すぎて思わず笑顔になってしまうんですよ。すると監督から『笑わないでくれ。あなた落ち込んでるんだから』って言われるんですけど、『だったら見てみろ、この顔を！』って（笑）。その後、監督が（宮崎の）ワンショットを撮った時に『あれは笑っちゃいますね』って言ってました。天使すぎました」と、宮崎への絶賛が止まらなかった。
最後に、注目してほしいシーンを尋ねられた際も大泉は「1話でいうと、宮崎あおいの可愛さ！」と再びアピールし「よく『可愛い猫だ！犬だ！』とか言いますけど、全然宮崎あおいの方が可愛いです。観てほしい！俺、みんなに言ってるもん。『マジでやばいぞ！』って！」と熱弁。一方、宮崎は「大泉さんの変顔の中にある、たまにちっちゃくあるかっこいい瞬間。もちろん、いつもかっこよくいらっしゃるんですけど、その瞬間が見どころです」と笑顔で伝えた。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
◆宮崎あおい、大泉洋らのメイクをお直し？
◆大泉洋、宮崎あおいの可愛さ熱弁
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
