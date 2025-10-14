北村匠海、監督に忘れられる？「あんぱん気分が抜けてなかった」大泉洋が指摘【ちょっとだけエスパー】
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の大泉洋、北村匠海が12日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見に、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、岡田将生とともに出席。撮影現場での衝撃的な出来事を明かした。
【写真】北村匠海・岡田将生・宮粼あおいら豪華俳優集結
バラエティ番組「水曜どうでしょう」（北海道テレビ系）からの大泉ファンを公言している北村は、大泉との共演について「文太（大泉が演じる主人公）との垣根がないくらい、ずっと面白い方。だから現場での姿に非常に安心感がありますし、面白くて『ちょっとだけエスパー』で出会えて良かった」と喜び。
そんな中、撮影現場から寄せられたタレコミをもとに繰り広げられたトークセッションでは「北村、監督に忘れられる！？」といった“事件”が話題となり、北村は「僕がエキストラさんの中に紛れる芝居があって、監督は目の前にいたんですけど『北村、どこだ！？』って一瞬なった」と詳細を説明。すると、大泉から「北村くんは、今はもうだいぶ慣れましたけども、最初の頃はまだ『あんぱん』気分が抜けてなかった」と、本作の前に北村が出演していたNHK連続テレビ小説「あんぱん」を挙げ、ユーモアを交えてトークを展開。これに、北村は「これずっと言ってくるんですよ！『このシーンは、あんぱんが抜けてないな』って」と返すと、「やっぱね、『あんぱん』気分でやってきてるから『それじゃ困るよ』って話ですよ。『パンをよこせ！』みたいな。だから監督にも見えなかったんでしょうね。そこにはまだ“あんぱん”がいたから」と大泉が畳み掛け笑いを誘い、北村も「あんぱんがいたらおかしいですよ！逆に見えそうですけどね、分からないですけど…。もうこの話はいいです、汗かいてきた」と笑いながらも、しどろもどろになる場面があった。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】北村匠海・岡田将生・宮粼あおいら豪華俳優集結
◆北村匠海、監督に忘れられる？
バラエティ番組「水曜どうでしょう」（北海道テレビ系）からの大泉ファンを公言している北村は、大泉との共演について「文太（大泉が演じる主人公）との垣根がないくらい、ずっと面白い方。だから現場での姿に非常に安心感がありますし、面白くて『ちょっとだけエスパー』で出会えて良かった」と喜び。
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】