弘中綾香アナ、大物俳優を“呼び捨て” 予想外ハプニングに思わず本人立ち上がる「呼び捨てはないだろう」【ちょっとだけエスパー】
【モデルプレス＝2025/10/14】12日、俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜／10月21日スタート）の制作発表記者会見が都内で開催され、同局の弘中綾香アナウンサーが進行を務めた。思わぬハプニングが起こった。
【写真】弘中綾香アナが呼び捨てした大物俳優
会見には主演の大泉、共演の宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生、と豪華キャストが集結。一同は、それぞれのメンバーカラーをワンポイントに入れたドレスアップで登場した。
弘中アナがキャスト1人ずつに話を振っていく中、最後の北村のターンになると「北村さんは、大泉の…」と大泉を呼び捨てしてしまうというハプニングが。その瞬間、会場からはどっと笑いが起こり、大泉は「弘中さん！もうカバーできない！主演俳優を呼び捨てで…！」と立ち上がってツッコミ。これを受け、北村が「良いと思います！」と弘中アナをフォローし、大泉に「落ち着いて！」「座ってください」と声を掛けると、大泉は「だけど、だけど…呼び捨てはないだろう！」とユーモアたっぷりにツッコみ、弘中アナも最後まで平謝りした。
仕切り直して、改めて弘中アナから北村へ、大泉との初共演の心境について質問が上がると、トークの流れから「本当に大泉はですね…」と大泉を呼び捨てにする北村。即座に大泉は「やめろって」「呼び捨てにしていい人じゃないんだけど」とツッコミを入れ、北村も「すみません（笑）。軽率でした」と謝罪しつつ「現場での姿に安心感もありますし、面白くて『ちょっとだけエスパー』で出会えて良かった」と喜び。「大泉さんのお陰で、僕らはかなり疲労した状態でここに立ってる。この前（イベント前）に取材とかが色々あって、僕らは散々笑い転げてここに来たので、相当疲れてます」と変わらない大泉の姿を明かした。
このコメントを受け、大泉は「俺ってわけでもないんですよ。誰も頼まれてないのに、それぞれが殴り合ってるみたいなメンバーなんですよ」といい、北村も「本当に全員面白くて」とチームワークの良さを垣間見せた。
本作は、主演・大泉洋✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆弘中綾香アナ、大物俳優を呼び捨て
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
