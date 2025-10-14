松元克央と寺村美穂が結婚式の模様を公開

競泳界のビッグカップルが作り出した“幸せ空間”にファンからの賛辞が集まっている。パリ五輪日本代表で、男子200メートル自由形で8位入賞した松元克央と、アジア大会の女子200メートル個人メドレーで銅メダルに輝いた寺村美穂が公開した結婚式の写真に「美男美女のご夫婦」「素敵です」とコメントが集まった。

真っ白なタキシードとウエディングドレス姿が映えた。身長187センチの松元が、166センチの寺村と腕を組んでチャペルに入場。揃って幸せそうな笑顔を見せている。連名でインスタグラムに複数の写真を公開し、心境をつづった。

「だいすきな人たちに囲まれながら この上ない幸せな時間を過ごせた日 共通の恩師先輩友人が多いからこそ、どういう結婚式にしようかと悩みましたが…アットホームな空間がいいよねと意見が一致し、会場や装飾を選びました みんなと距離が近く、表情が見えて理想の空間でした」。この投稿にはファンからも祝福の声が次々に寄せられた。

寺村は2014年仁川、2018年ジャカルタとアジア大会の女子200メートル個人メドレーで2大会連続の銅メダル。2021年の東京五輪後に現役引退し、2人は昨年11月に結婚を発表していた。



