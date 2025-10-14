サッカー日本代表は１３日、ブラジル戦（１４日）に向けて会場の東京・味の素スタジアムで前日調整を行った。練習前に森保一監督（５７）が会見し、過去日本が２分け１１敗と勝利がないＷ杯優勝５度の王国に対し「同じ目線で戦って成長につなげる」と真っ向勝負を宣言。直近３戦連続勝ちなし（２分け１敗）のチームから、守備的な戦いを推す声が漏れ始めたが、前からボールを奪いにいくスタイルの継続を示した。

王国を前にしても、森保監督は覚悟を決めて言った。「アグレッシブに戦う姿勢で、ボールを奪い、ゴールを目指すところから入る。リスペクトはしているが、同じ目線で戦って、何ができて何が足りないか、成長につなげたい」。ブラジル相手にも開始から引くのではなく、第２次政権のアジア最終予選で見せたハイプレスの戦いで自分たちの力を示す。

日本は３戦未勝利が続く。１０日の国際親善試合でブラジルが韓国を相手に５発で圧勝したこともあり、チーム内で「５―４―１でブロックを組んで、引いてカウンターというのも（選択肢の）一つ」（ＭＦ田中）、「ブラジル相手に（５バックを）試しておくというのはあり」（ＤＦ渡辺）といった守備的な意見が出始めた。

２２年カタールＷ杯では「選手と判断して守備から行こう」と試合に入り、ドイツ、スペインの強豪撃破につながった。ただ、目標の８強入りに届かず、１６強敗退。８強以上を目指して前から奪いにいくスタイルを掲げたはずだ。もちろん指揮官自身も状況に応じて「５―４―１もやる」としながら「最初から負けないために戦うのではなく、勝つために戦う」と強調した。

９月以降、メキシコ、米国、パラグアイと中堅国相手に２分け１敗と勝利がない。「勝つために戦うんだという気持ちを持って挑む。成長するようにチャレンジする」。アグレッシブに戦い、ブラジルから歴史的初勝利をもぎ取る。（岩原 正幸）

ブラジル １０日の韓国代表戦（５〇０）では攻守で圧倒。今年５月に就任した世界的名将のアンチェロッティ監督（６６）は「競争は重要。１１人を固定するのではなく、少しずつ試し、特定の選手がどうはまっていくかを考えていく」と韓国戦から複数の選手を入れ替えることを示唆した。ブラジルメディアから多数の質問が飛び交う中、日本代表についての質問はなく、指揮官も「実験の場だ」と強調した。