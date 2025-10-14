巨人・長野久義外野手（４０）が今季限りで現役を引退することが１３日、分かった。すでに球団、阿部監督、チームメートらに意思を伝えた。近日中に発表される。１６年目の今季は１軍で出場１７試合にとどまり、決意を固めたもようだ。首位打者、最多安打を獲得するなど現役通算１５１２安打をマークし、紳士的な人柄でファンに愛されたバットマン。記録と記憶に残る名選手が、現役生活に別れを告げる。

巨人の一時代を築いた天才打者・長野が、ユニホームを脱ぐことを決断した。１２日のＣＳ第１ステージＤｅＮＡ戦で３か月ぶりに出場選手登録も出番はなく「個人的にもチームとしても悔しいシーズンでした」とプロ１６年目を振り返った背番号７。一夜明けた１３日までにチームメートや関係者に報告を済ませたもようだ。

今季は自己最少の出場１７試合にとどまったが、精神的支柱としての存在感は抜群だった。助言を求める若手に惜しみなく自身の経験を伝え「そういう姿はマッチさん（松田宣浩）から教わっている。僕がやれば、他の選手もやってくれると思う」と、ベンチの最前線で声を張り上げてチームを鼓舞。２軍が優勝を決めた９月１６日のイースタン・西武戦（カーミニーク）では延長１０回タイブレークで代走出場を申し出るなど、グラウンド内外で献身的にチームを支えた。

走攻守そろった万能型の外野手。２度の指名拒否を経て０９年ドラフト１位で社会人のホンダから入団した。柔らかいバットさばきで左右に打ち分け、通算１０度の２ケタ本塁打などパンチ力も兼備。１０年に新人王、１１年は首位打者、１２年に最多安打を獲得し、デビューから球界のトップを走り続けてきた。１２年からのリーグ３連覇は、長野の存在なくして語れない。グアム自主トレでともに汗を流した阿部慎之助、坂本勇人とともに、２０１０年代の黄金期の象徴。１２年の最終戦で坂本と最多安打のタイトルを分け合ったシーンは、キャリアのひとつのハイライトだった。

１８年オフ、ＦＡ移籍した丸の人的補償で広島入り。移籍２年目の２０年に代打としての打率４割４分をマークするなど、新天地でも驚異的な勝負強さで貢献した。２２年オフにトレードで４年ぶりに巨人復帰した際、広島・鈴木球団本部長は「いつかユニホームを脱ぐことがあるとしたら、やはり巨人で脱ぐべきじゃないか」とコメント。その親心通り、愛するチームと、兄貴分の阿部監督の下で現役を全うした。

気配りを忘れない人柄で、誰からも慕われた。新入団の選手にはチームになじんでもらおうと真っ先に声をかけ、外国人選手は春季キャンプ中に食事に誘った。試合でミスをした選手に連絡をするなど、心遣いのエピソードを挙げればキリがない。昨年、ＭＬＢ挑戦を視野に入れていた菅野には「俺はメジャーで投げてるところを見たいな」と夢を後押しした。

今後は未定だが、近日中に自身の言葉で胸中を明かすとみられる。通算１５１２安打、１６３本塁打。記録以上に多くの財産を残した４０歳が、静かにバットを置く。

◆長野 久義（ちょうの・ひさよし）１９８４年１２月６日、佐賀県生まれ。４０歳。福岡・筑陽学園から日大に進学。２００６年大学・社会人ドラフトで日本ハムの４巡目指名を拒否し、ホンダ入り。０８年ドラフトはロッテの２位指名を拒否。０９年ドラフト１位で巨人入り。１０年に新人王、１１年に首位打者、１２年に最多安打のタイトルを獲得。１３年の第３回ＷＢＣ日本代表。ファンから坂本勇人と“サカチョーコンビ”の愛称で親しまれた。１８０センチ、８５キロ。右投右打。