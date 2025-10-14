俳優のディーン・フジオカがこのほど、テレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）の取材会を都内で行った。

大泉洋が、少しだけ超能力を使うことが出来る主人公のサラリーマン・文太を演じる。ディーンは文太の同僚で、なでまわすと花が咲く・花咲か系エスパーの桜介役。この日も大きな赤色の花が描かれたシャツ、ジャケットにもピンク色の花のコサージュをつけて登場した。

進行役の弘中綾香アナウンサーから「クセのある役」と紹介されると、「楽しいですね。なんか能天気でチャラくて、かる〜い感じでわーって花咲かせて責任とらないみたいな。僕はこの作品のためにすごい時間を取って役作りしました」と笑顔。「とりあえず日焼けしてきてほしい」というスタッフのリクエストに応え「日サロ（日焼けサロン）の会員になりまして、平成ギャル男コースっていうのに通いました」と告白。色白だった肌はこんがり焼けており「本当は肌白いんですよ」と強調。続けて「日焼けの他にも、髪を黒くしてこいとか、身体をしぼってこいとか…むちゃぶりをたくさんいただいて、そんな努力の上に成り立っている役」と自信を見せた。

ディーンは突如、謎の大泉イジりを開始。「大泉さんは興味深くて、何かしたくなるんですよ、わかります？」と疑問を投げかけ「だから大泉さんのことずっと考えちゃうんですよね。０１２３４って数字並んでいるのを見て、これ大泉洋だなとか。０から４まで数字が並んでいたら大泉洋だって思うでしょ？」と笑った。

すかさず、大泉もディーンに仕返し。「自己紹介で（ディーンが）『３代目大泉洋を目指しています、ディーン・フジオカです』って言うんですよ。みんなポカンですよ」と告白。これにはディーンが「違う違う。訂正させてもらっていいですか？僕が言ったのは『３代目“ヨウｓｏｕｌ” ｂｒｏｔｈｅｒｓを継がせてもらいますディーン・フジオカです』って言ったんですよ」と言い返し、場内は笑いに包まれた。大泉は「おまえ、訂正したって意味分からないだろ」と反論したが、声が聞こえづらい状態になり「マイク入ってる？切らないで」と嘆いていた。

「ちょっとだけエスパー」は、野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。会社をクビになってどん底の生活を送る主人公の文太が、再就職先で「ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と告げられる。不条理で不可解なルールに苦悩しながら、世界を救おうとする男のＳＦラブロマンス。