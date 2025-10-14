阪神・藤川球児監督（４５）が１３日、ＣＳ最終ステージ（Ｓ、甲子園）突破に自信を示した。１５日から日本シリーズ進出を懸けて戦う敵が、ＣＳ第１Ｓで巨人を撃破したＤｅＮＡに決定。今季ぶっちぎりでセ・リーグを制した指揮官は「どっちでも良かった。（相手を）気にする必要はない。自分たちの野球をする。選手は万全な状態です」と強調した。

過去のポストシーズンでＤｅＮＡとはＣＳ第１Ｓで４度対戦。突破、敗退２度ずつで計５勝６敗と負け越しており、舞台が甲子園に限れば１勝４敗だ。今季のレギュラーシーズンは１４勝８敗３分けと大きく勝ち越したが、チーム打率２割１分４厘、６７得点はともにセ対戦別でワースト。東、ケイ、ジャクソンら難敵を打ち崩すのは、容易ではない。

現時点で１５日からは悪天候予報の日が多く、雨中の歴史的“泥試合”でＤｅＮＡに敗れた２０１７年の苦い記憶も、よみがえる。それでも、甲子園でのナイター練習を見守った藤川監督は「非常に楽しみです。みんな準備順調だしね」と泰然自若だ。ペナントレースと同じ戦い方ができれば必ず勝てる。虎党の大応援も力に、三浦ベイを迎え撃つ。（中野 雄太）