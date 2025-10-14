広島は１３日、ドラフト会議（２３日）で創価大・立石正広内野手（２１）を１位指名すると公表した。２年春に東京新大学リーグで３冠王に輝き、大学日本代表で４番も務めたアマＮＯ１打者。マツダ内でのスカウト会議後、田村スカウト部長は「かなりレベルの高い選手。近い将来の中軸、４番の候補」と４年連続で事前公表し、２３年の青学大・常広（広島）、昨年の明大・宗山（楽天）に続き、３年連続の１２球団最速公表に踏み切った。

競合は５球団とも６球団とも言われる今回の最大の目玉だ。事前公表は他球団をけん制する狙いもあるが、何より熱意と誠意の表れ。「結構な数で競合すると思うが、立石君でいくことは決まっている」と田村部長。来季に向けて「投手も野手も核となる選手を育てていく」と掲げる新井監督とも事前に意見交換し、立石で一致したという。

昨年は１２球団で唯一、事前公表した広島出身の宗山を５球団競合の末に逃し、外れ１位で佐々木を獲得した。今年も１位で即戦力野手の獲得を目指し、慢性的に苦しむ得点力、長打力不足、さらに若手の伸び悩みの打開の一手とする。広島に隣接する山口出身のスター候補は二塁、三塁、外野も守れる。今季、首位打者と最高出塁率の２冠を獲得した小園との強力タッグが期待される。

競合した場合、新井監督が３年連続となる抽選に臨む。２３年は楽天との２球団競合で常広の交渉権を引き当てた。チームは今季、１５年ぶりの借金２０で５位に沈んだ。自らの手で引き当て、巻き返しを期す来季に光をともす。（畑中 祐司）

◆立石 正広（たていし・まさひろ）２００３年１１月１日、山口・防府市生まれ。２１歳。高川学園３年夏の甲子園１回戦・小松大谷戦でバックスクリーン弾。創価大３年秋の明治神宮大会は１大会最多１０安打で準優勝。４年春は１２試合で５本塁打、１６打点の２冠でＭＶＰ。リーグ戦通算１５本塁打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル走６秒０。１８０センチ、８６キロ。右投右打。