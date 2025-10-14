オリックス・岸田護監督（４４）が１３日、「競争」かつ「焦り禁物」の秋を掲げた。ＣＳ第１ステージでの敗退から一夜明けたこの日、空路で帰阪。２１日に始まる大阪・舞洲での秋季練習に向けて「全員がこの悔しさを持って、『来季のために』と思って課題に向き合ってほしい」と、アピール合戦を歓迎した。

開幕から一度も勝率５割を切ることなく、昨季５位から３位と躍進を見せ、就任１年目を終了。だが、下克上を阻まれた２位・日本ハムとは９ゲーム差、連覇を許したソフトバンクとは１３・５ゲーム差と大きく引き離された。指揮官は「（頑張るのは）きのう（１２日）出たメンバーだけじゃなくて、若い子も含めて、みんな」と強調。ＣＳでベンチ入りした寺西や片山、麦谷、来田ら若手有望株が主力選手を脅かす存在となることが、チーム力向上には不可欠だ。

一方、今季は３月に吉田と宇田川が、４月は小木田が右肘のトミー・ジョン手術。５月には、新人の東山や育成の前も同様の手術を受けており、いずれも徐々に投球時の強度を上げている段階だ。２０１９年の現役引退後、昨年まで投手コーチを務めた岸田監督は、一般的に復帰まで１年以上かかるとされる同手術について十分に理解。「体も大きくなり、順調に来ている。焦ってもいいことはない」と引き続き、じっくりリハビリに励むことを求めた。（南部 俊太）