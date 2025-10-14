北村匠海、監督に忘れられる 大泉洋も「まだ『あんぱん』気分が抜けてないんじゃない？（笑）」
俳優の大泉洋、北村匠海が、このほど都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート、毎週火曜 後9：00）制作発表記者会見に登場した。
【写真】大泉洋、宮崎あおい、岡田将生ら…豪華キャストが大集結！
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
本作の主人公は、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）。妻と離婚、財産分与と慰謝料で貯金が底をつき、ネットカフェを泊まり歩いている文太が再就職した会社で与えられた仕事は“ちょっとだけエスパー”になって＜世界を救う＞こと。さらに、人を愛してはいけないという実に不条理で不可解なルールまで課されてしまう。
『水曜どうでしょう』からの大泉ファンを公言している北村は、「大泉さんは文太との、本人と役の垣根がないくらい、ずっと面白い方。だから現場でのその姿に非常に安心感があります」と明かし、「また、ふとした瞬間に隣でいろいろな話を聞かせてくださるのが面白いし楽しいんです。本当にこの作品で出会えてよかった」と初共演の喜びを告白。
しかし、憧れの人との共演作で“北村、監督に忘れられる”というまさかの事態が巻き起こっていたというタレコミが寄せられた。「エキストラの方々に紛れるシーンで、監督の目の前にいるのに『北村はどこだ!?』ってなった（笑）」と苦笑する北村。すると「まだ『あんぱん』気分が抜けてないから、監督から見えなかったんじゃない？」と大泉のツッコミがさく裂し、会場が爆笑に包まれた。
会見には宮崎あおい（崎＝たつさき）、ディーン・フジオカ、宇野祥平、高畑淳子、岡田将生も登場した。
