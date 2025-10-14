ドジャース・山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、敵地ミルウォーキーで行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦前の会見に応じ、第2戦先発への意気込みを語った。

前回のブルワーズとの対戦時は1回も持たずに降板となったが「前回はかなりうまくいかなかったですけど今は違うピッチングができると思う。ミルウォーキーの打線はつながりがある。何としても負けるわけにはいかない」と第2戦へ意気込みを語った。

本拠地で行われた地区シリーズ第3戦のフィリーズ戦で4回0/3を投げ、6安打3失点で自身ポストシーズン初黒星を喫した前回登板については「失点した回に甘いボールをホームラン打たれて。少しボールが甘くなって」と振り返った。

また、変化球で空振りが取れなかったことには「相手の待ち方はあったと思うけど、どんな待ち方をしてもいいボールを投げた時は空振りが取れたりできると思うので、前回の試合は明らかにボールだったりボール球が大きく外れたり、細かいことですけど、修正できなかったので、明日は自信を持って投げられたらと思います」と修正を誓った。