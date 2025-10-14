ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５００ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 45980.39（+500.79 +1.10%）
ナスダック 22651.71（+447.28 +2.01%）
CME日経平均先物 47075（大証終比：-545 -1.16%）
欧州株式13日終値
英FT100 9442.87（+15.40 +0.16%）
独DAX 24387.93（+146.47 +0.60%）
仏CAC40 7934.26（+16.26 +0.21%）
米国債利回り
休み
各国10年債
ドイツ 2.636（-0.008）
英 国 4.658（-0.017）
カナダ 3.169（-0.034）
豪 州 4.292（-0.072）
日 本 1.680（-0.010）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.53（+0.63 +1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.70（+121.30 +3.03%）
ビットコイン（ドル）
115225.94（+201.64 +0.18%）
（円建・参考値）
1754万4302円（+30702 +0.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
