NY株式13日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　45980.39（+500.79　+1.10%）
ナスダック　　　22651.71（+447.28　+2.01%）
CME日経平均先物　47075（大証終比：-545　-1.16%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9442.87（+15.40　+0.16%）
独DAX　 24387.93（+146.47　+0.60%）
仏CAC40　 7934.26（+16.26　+0.21%）

米国債利回り
　　休み

各国10年債
ドイツ　　2.636（-0.008）
英　国　　4.658（-0.017）
カナダ　　3.169（-0.034）
豪　州　　4.292（-0.072）
日　本　　1.680（-0.010）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝59.53（+0.63　+1.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.70（+121.30　+3.03%）

ビットコイン（ドル）
115225.94（+201.64　+0.18%）
（円建・参考値）
1754万4302円（+30702　+0.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ