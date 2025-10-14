ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は13日、4日間の予選が終了した。14日の5日目は10〜12Rで準優勝戦が行われる。注目レースは10Rだ。

小野が難敵を封じる。ここまで7戦オール3連対と安定感抜群。好バランスの仕上がりで、先マイ一気に主導権を握る。3場所連続Vを狙う田口が強敵。実戦足は申し分ない。差して猛追、いや届くシーンも。松尾は握りマイで浮上か。瞬発力ある米丸も要注意だ。

＜1＞小野生奈 足はいい。体感はまだもう少しだけど、徐々に良くはなっている。二重丸がつくところは難しいけど、合えばターン回りはいい。

＜2＞田口節子 回り足と出足はいい仕上がりだと思う。伸びに関しては普通。今のペラをベースに微調整をしていきます。

＜3＞松尾夏海 足自体は悪くない感じ。ただ、調整はちょこちょこやっているけど、なかなかしっくりこない。またペラをやる。

＜4＞米丸乃絵 伸びも出足も普通よりはちょっといいのかな。ただ、もうちょっと押しが欲しいし、足に特徴を出したい。スタートは行けている。

＜5＞刑部亜里紗 後半は整備して、だいぶ良くなりました。スリットも戦えるし、ターンもマシになった。ここからペラを仕上げたい。

＜6＞片岡恵里 足は普通あります。ベースはできているので、あとは微調整です。