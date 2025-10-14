ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」が、きょう14日に開幕する。前検日は水面状況がやや悪く、安定板を使用してタイム計測とスタート練習が行われた。初日12RドリームDay1の1号艇は石渡鉄兵だ。

石渡が唯一、2連対率50％を超えている69号機を引き当てた。数字だけではなく、中身も伴ったエース機。江戸川鉄兵の手にかかれば快速に仕上がるのは時間の問題だ。ビシッと逃げ切って人気に応える。片岡の40号機はコンスタントにレース足が来るエンジン。うまく捲り差せると逆転まであるか。ダッシュ勢では切れ鋭く艇団を割ってくる平本が一発候補。坪井は出足が微妙だが差して2着なら。

＜1＞石渡鉄兵 乗り心地は凄くいい。全体にパワーは感じた。ただ、班の比較だと悪くないかなという程度。合わせる余地はある。

＜2＞坪井康晴 伸びは石渡選手がやや分が良さそうだけど、そこまで差はない。ただ、回転不足で乗り心地と向きが合っていない。

＜3＞片岡雅裕 もらったままで重たいとは感じたけど、悪くはないと思う。足合わせをした井口選手よりは良さそうでしたね。

＜4＞山口達也 普通はありそうだけど体感が良くなかった。回っていない症状と回り過ぎの症状がどっちもある。ペラはやらないと。

＜5＞平本真之 特訓は重くも軽くもなく、出ることも出られることもなかった。本当に標準という感じ。ターンの部分を求めます。

＜6＞永井彪也 悪い感じはしない。少し行き足は鈍いけどエンジンは悪くない評価。前検でこの動きならペラも間違ってなさそう。